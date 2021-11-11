В Тульской области под руководством молодых ученых открываются научные лаборатории

Создание в Тульской области научных лабораторий под руководством молодых ученых проходит в рамках национального проекта «Наука и университеты». Средства на реализацию поступают из федерального бюджета, а поддержка оказывается в рамках Всероссийского конкурса Минобрнауки, победителями которого стали сразу шесть тульских проектов.

Один из них – лаборатория когнитивных технологий и симуляционных систем на базе Тульского государственного университета. Здесь будет проводиться работа по созданию новых математических моделей, методов, алгоритмов и инструментальных средств с применением систем машинного обучения и компьютерного зрения для построения обучающих интеллектуальных систем и комплексов тренажеров.

Одна из разработок – создание технологии, позволяющей камерам видеонаблюдения распознать падение человека и вызвать экстренные службы.

Евгений Семенищев, руководитель лаборатории, доцент, кандидат технических наук, участник зарубежных стажировок, рецензент 3 журналов и 5 конференций, индексируемых международными базами:

– В лаборатории сейчас 15 сотрудников. И несмотря на то, что грант мы получили совсем недавно и новое оборудование только закупается, сотрудники ТулГУ работают над проектом уже очень давно и добились определенных успехов. Мы работаем над тем, чтобы система распознавала именно падение человека, когда ему стало плохо, чтобы технология могла оказывать реальную помощь. Грантовая поддержка составляет порядка 15 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет. Деньги будут направлены на создание новых симуляционных систем, в ближайшее время к нам поступит оборудование – компьютеры, суперкомпьютер с современными программами для нейронных сетей, мебель и т.д.

Создание молодежных лабораторий — это новая мера поддержки молодых специалистов.

Антон Емельяненко, председатель комитета Тульской области по науке и инноватике:

– При поддержке губернатора Алексея Дюмина был создан научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ». Создание такой площадки позволяет привлекать в регион новые инструменты и механизмы поддержки ученых. Министерство науки и высшего образования РФ объявило ноябрь месяцем искусственного интеллекта, чтобы поддержать разработки, основанные на этой технологии. Во всероссийском конкурсе Минобрнауки РФ от Тульской области вузы-участники НОЦ «ТулаТЕХ» подали 6 заявок. 4 из них поступили от Тульского государственного университета и 2 – от Новомосковского РХТУ им. Д. И. Менделеева. Все они прошли отбор и будут финансироваться федеральным бюджетом.

Это позволит закупать оборудование, привлекать ученых мирового уровня, а в дальнейшем поможет принести принесет добавленную стоимость технологическим проектам, которым занимается НОЦ.