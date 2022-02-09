Госавтоинспекция предупреждает тульских водителей об ухудшении погоды

Будьте предельно внимательны и осторожны, соблюдайте скоростной режим и воздержитесь от резких маневров.

Тульская Госавтоинспекция предупреждает: с вечера 9 февраля в регионе ожидается ухудшение погодных условий – выпадет мокрый снег, местами возможна гололедица и усиление порывов ветра до 12 метров в секунду. Будьте аккуратны на дороге, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия.

Водителям рекомендуется увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Начинающих водителей инспекторы просят воздержаться от поездок.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.