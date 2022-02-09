Госавтоинспекция предупреждает тульских водителей об ухудшении погоды
Будьте предельно внимательны и осторожны, соблюдайте скоростной режим и воздержитесь от резких маневров.
Тульская Госавтоинспекция предупреждает: с вечера 9 февраля в регионе ожидается ухудшение погодных условий – выпадет мокрый снег, местами возможна гололедица и усиление порывов ветра до 12 метров в секунду. Будьте аккуратны на дороге, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия.
Водителям рекомендуется увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Начинающих водителей инспекторы просят воздержаться от поездок.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13,
- Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.