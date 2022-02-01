«Накажи автохама»: иногда в остановке может померещиться парковка

Предлагаем вашему вниманию очередную подборку снимков от наших читателей. По мнению авторов съемки, владельцы этих авто нарушают правила дорожного движения либо создают неудобства окружающим.

«Болдина, 98. При свободных местах на парковке данный водитель припарковал свой автомобиль с госномером Т487КН71 на пешеходной дорожке на выходе из сквера. Учитывая погодные условия, пройти практически не возможно. А вообще, это частая проблема данной парковки. Обязательно найдется водитель, который думает, что пешеходам там ходить не нужно. Снято 13 января 2022 года в 8.20», — сообщила автор снимка.

«В 11.00, 16 января, в районе дома № 79 по ул. Калинина в Туле на тротуаре припарковался автомобиль Hyundai. Пожилая женщина спросила: «Можно ли отогнать машину, /из-за нее/ пройти нельзя?» На что последовал ответ стоящей недалеко дамы: «Нет, нельзя. У нас сегодня день рождения!» — сообщил автор снимка Иван П.

«18 января 2022 г. стал свидетелем такого хамства. Авто стоит на тротуаре, а люди обходят его по дороге. Причем места свободные были. Время 12.30−12.40, магазин «Спар», ул. Пушкинская, д. 32», — возмутился Алексей Анатольевич З.

«На ул. Генерала Маргелова в Туле, у домов 5-а, 5-б, 5-в, 7-б, 7-в, регулярно паркуются на тротуарах. Жильцы домов уже несколько раз вызывали эвакуатор, но все равно находятся горе-водители, которым плевать на всех. Эти трое «мастеров парковки» были запечатлены в 17.00 23 января 2022 г. И это только около одного дома!!! Двое из них были припаркованы так, что обойти их можно только по проезжей части», — сообщила Ольга Г.

«Наш двор в пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 14 — маленький. Все парковочные места распределены решением собрания собственников. Они не выделены, не огорожены цепями, столбиками и т. п. И обычно никто не занимает чужих мест. В настоящую снежную зиму каждый ухаживает за своим машино-местом как может или хочет. Обид нет… Но вот 22 января в 23.00 на единственное очищенное место (чищу его сама, лопатой, для машины мужа, который находится в командировке) встала машина Kia у374ун71, и водитель с пассажиркой ушли в сторону других дальних домов. Мало того, что машина заняла чистое место, так и затруднила выезд другой машине. Полиция дозвониться до собственника не cмогла (телефон выключен). Хозяева авто заявились спустя 17 часов! Вопрос не в том, что это мое место! А в том, что это единственное очищенное место! Рядом других, но не очищенных, полно. Выйди, почисть и становись… На замечание, кстати, сказанное в приличной форме, ответили хамством. Люди! Не будьте хамами! Оставляйте хотя бы телефоны для связи в таких ситуациях. Мы же люди!» — написала автор снимков.

«19 января 2022 года в 19:38 на тротуаре рядом со зданием Управления МВД РФ по Тульской области (проспект Ленина, 83) по ул. Жаворонкова были припаркованы автомобили Toyota Land Cruiser Prado (госномер а004ав71) и Ford Mondeo (госномер т750нм71). Автомобили оформлены на юрлицо — видимо, служебные. Спецраскраска и проблесковые маячки, позволяющие отступать от требований ПДД, на автомобилях отсутствовали», — возмутился автор снимка.

«23 января 2022 года, 12:29, ул. Фридриха Энгельса. На пешеходном переходе около дома № 137 был припаркован автомобиль Haval F7 с госномером у799ур71», — написал наш читатель Андрей.

«23 января 2022 года в 12.51 по ул. Революции (ТЦ «Куклы», ул. Советская, 10) на парковке, предназначенной для инвалидов, был припаркован автомобиль Нyundai, госномер т347ам71. Федеральный реестр инвалидов информацию по данному авто не содержит», — сообщил автор фото.

«16 января 2022 г. в 12.42 и 23 января 2022 г. в 12.20 на тротуаре на трамвайной остановке был припаркован автомобиль Honda CR-V, госномер в678хм71», — сообщил наш читатель Андрей.

«Вот так был припаркован замечательный белый автомобиль, на углу ул. Вересаева и ул. Бр. Жабровых в Туле. Не буду врать, но говорят, что не единичный случай. Снято 25 января 2022 г. в 15.08», — пояснила автор снимка.

«Я припарковался, а где вы будете ходить — мне пофиг!» Город Богородицк, у городской поликлиники. Снято 04.02.2022. Время — примерно 13.30», — сообщил наш читатель Сергей.

«1 февраля 2022 г. в 16.50 девушка-водитель заехала на тротуар, перед этим проехав по пешеходному переходу. Поставила машину на тротуар и перекрыла движение пешеходам, чем грубо нарушила правила дорожного движения. На просьбу убрать автомобиль в ответ хамила», — сообщила автор снимков.