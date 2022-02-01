«Накажи автохама»: иногда в остановке может померещиться парковка
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Предлагаем вашему вниманию очередную подборку снимков от наших читателей. По мнению авторов съемки, владельцы этих авто нарушают правила дорожного движения либо создают неудобства окружающим.
«Болдина, 98. При свободных местах на парковке данный водитель припарковал свой автомобиль с госномером Т487КН71 на пешеходной дорожке на выходе из сквера. Учитывая погодные условия, пройти практически не возможно. А вообще, это частая проблема данной парковки. Обязательно найдется водитель, который думает, что пешеходам там ходить не нужно. Снято 13 января 2022 года в 8.20», — сообщила автор снимка.
«В 11.00, 16 января, в районе дома № 79 по ул. Калинина в Туле на тротуаре припарковался автомобиль Hyundai. Пожилая женщина спросила: «Можно ли отогнать машину, /из-за нее/ пройти нельзя?» На что последовал ответ стоящей недалеко дамы: «Нет, нельзя. У нас сегодня день рождения!» — сообщил автор снимка Иван П.
«18 января 2022 г. стал свидетелем такого хамства. Авто стоит на тротуаре, а люди обходят его по дороге. Причем места свободные были. Время 12.30−12.40, магазин «Спар», ул. Пушкинская, д. 32», — возмутился Алексей Анатольевич З.
«На ул. Генерала Маргелова в Туле, у домов 5-а, 5-б, 5-в, 7-б, 7-в, регулярно паркуются на тротуарах. Жильцы домов уже несколько раз вызывали эвакуатор, но все равно находятся горе-водители, которым плевать на всех. Эти трое «мастеров парковки» были запечатлены в 17.00 23 января 2022 г. И это только около одного дома!!! Двое из них были припаркованы так, что обойти их можно только по проезжей части», — сообщила Ольга Г.
«Наш двор в пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 14 — маленький. Все парковочные места распределены решением собрания собственников. Они не выделены, не огорожены цепями, столбиками
«23 января 2022 года, 12:29, ул. Фридриха Энгельса. На пешеходном переходе около дома № 137 был припаркован автомобиль Haval F7 с госномером у799ур71», — написал наш читатель Андрей.
«16 января 2022 г. в 12.42 и 23 января 2022 г. в 12.20 на тротуаре на трамвайной остановке был припаркован автомобиль Honda CR-V, госномер в678хм71», — сообщил наш читатель Андрей.
«Вот так был припаркован замечательный белый автомобиль, на углу ул. Вересаева и ул. Бр. Жабровых в Туле. Не буду врать, но говорят, что не единичный случай. Снято 25 января 2022 г. в 15.08», — пояснила автор снимка.
«Я припарковался, а где вы будете ходить — мне пофиг!» Город Богородицк, у городской поликлиники. Снято 04.02.2022. Время — примерно 13.30», — сообщил наш читатель Сергей.
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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
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