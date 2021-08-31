В ТулГУ разрабатывают инновационные анализаторы качества воды

Планируется, что разработки будут применяться на крупных промышленных предприятиях по всей стране.

В рамках нацпроекта «Наука и университеты» Года науки и технологий август объявлен тематическим месяцем климата и экологии. В Тульской области есть ученые, которые занимаются разработками в сфере защиты окружающей среды.

Антон Панкратов, заместитель председателя комитета Тульской области по науке и инноватике :

– На базе научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» есть направление – экобиотехнологии. В рамках этого направления промышленные предприятия и университеты региона объединили свои усилия и разрабатывают инновационные предложения по улучшению экологической обстановки в регионе. В дальнейшем они найдут свое место в деятельности промышленных предприятий. Разработки связаны со снижением эмиссии и ликвидации накопленного экологического ущерба, технологий экологического мониторинга. Работа ведется очень активная.

Одна из разработок – изобретение биосенсорного анализатора степени загрязнения воды органическими соединениями. Он находится на стадии проработки, ведется экспериментальное взаимодействие с промышленными предприятиями. В дальнейшим планируется работа по внедрению с широким спектром крупных предприятий, лицензирование и масштабирование на федеральный уровень.

Над создание биосенсорного анализатора работает доцент кафедры «Химия» ТулГУ Вячеслав Арляпов:

– Наша разработка – это не просто химический датчик, это биосенсер, на котором есть живые организмы. Прибор анализирует степень загрязненности воды различными органическими загрязнениями.

У нас есть прибор – коммерческая разработка Тульского государственного университета и одного из крупнейших разработчиков аналитических приборов. Прибор показывает, сколько органических веществ в воде. Чем их меньше, тем лучше.

Традиционный способ оценки занимает пять суток. Это неудобно. Если в воду попали сточные воды или произошел выброс нежелательных веществ, то об этом станет известно спустя пять суток. За это время будет нанесен большой урон экологии. Наше изобретение позволяет провести анализ в течение 10 минут. Это возможно потому что, живые организмы начнут потреблять нежелательные вещества в пищу, от этого изменятся их метаболические характеристики, например, интенсивность дыхания. Прибор это зафиксирует.

Прибор может работать от аккумулятора и использоваться в любой местности. Но он объемный. Сейчас мы работаем над тем, чтобы довести прибор до размеров спичечного коробка, а проводить исследование можно было с помощью маленьких электродов.

Аналогов таких биосенсеров в России нет. А разработки Японии и Германии не подходят России из-за разницы в нормативных базах. Так что разработку тульских ученых можно считать поистине уникальной.

В рамках реализации нацпроекта «Науки и университеты» в Тульской области разработаны различные инструменты поддержки научной деятельности. Помимо создания центров и лабораторий в регионе появляются условия для работы ученых. Правительством Тульской области реализуется грантовая поддержка на разработку значимых проектов. В этом году мы провели заявочную кампанию и получили 200 заявок. Это на 55 заявок больше, чем в прошлом году.

При поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина за последние пять лет сумма грантовой поддержки выросла в пять раз. Сейчас она составляет 15 000 000 рублей. Максимальная поддержка, которую может получить ученый – 1 000 000 рублей.

Номинации грантовых конкурсов связаны с направлениями работы НОЦ и разработкой новых материалов. Отдельно выделены номинации для молодых ученых. Также мы понимаем, насколько важно продвигать проекты на федеральной и международной арене, поэтому оказываем поддержку еще и на затраты на публикации, участие в научно-практических конференциях и др.