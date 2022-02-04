В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке

Талые воды проливают все пять этажей. От постоянной влаги квартиры зарастают плесенью. УК же заявляет жителям, что ничего сейчас сделать не может.

– В квартире на пятом этаже в квартире № 74 живет бабушка. У нее комната уже превратилась в подвал: обои отваливаются, стены черные от плесени. В соседней комнате с ней живут супруги с дочерью 10 лет. У них натяжной поток, поэтому они сняли люстру – из нее текла вода, привязали к проводу бинт, чтобы по нему вода текла в таз. В соседней квартире та же картина – по периметру потолка люди прикрепили бинты, чтобы собирать воду из натяжного потолка.

У меня у самой третий этаж. И также из люстры капает вода в комнате, заливает и кухню. Через несколько дней уже появилась плесень. У моего ребенка аллергия, ему нельзя в таких условиях находиться, поэтому мы вынуждены были уехать, – рассказала Анастасия Матюхина.

27 января женщина направила в УК «Оружейная слобода» письменной обращение с требованием устранить протечку. На следующий день представитель управляющей компании пришел и составил акт. Но ситуацию это не изменило.

Вход в подъезд представляет собой буквально каток.

Напомним, предположительно из-за замыкания электричества в Шатске сгорело общежитие.

Жители намерены требовать от УК компенсации нанесенного ущерба, а также привлечь ее к ответственности.