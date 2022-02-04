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В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке

В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке

Причина – текущая крыша.

Талые воды проливают все пять этажей. От постоянной влаги квартиры зарастают плесенью. УК же заявляет жителям, что ничего сейчас сделать не может.

– В квартире на пятом этаже в квартире № 74 живет бабушка. У нее комната уже превратилась в подвал: обои отваливаются, стены черные от плесени. В соседней комнате с ней живут супруги с дочерью 10 лет. У них натяжной поток, поэтому они сняли люстру – из нее текла вода, привязали к проводу бинт, чтобы по нему вода текла в таз. В соседней квартире та же картина – по периметру потолка люди прикрепили бинты, чтобы собирать воду из натяжного потолка. 

У меня у самой третий этаж. И также из люстры капает вода в комнате, заливает и кухню. Через несколько дней уже появилась плесень. У моего ребенка аллергия, ему нельзя в таких условиях находиться, поэтому мы вынуждены были уехать, – рассказала Анастасия Матюхина.

 

27 января женщина направила в УК «Оружейная слобода» письменной обращение с требованием устранить протечку. На следующий день представитель управляющей компании пришел и составил акт. Но ситуацию это не изменило.

Вход в подъезд представляет собой буквально каток.

Напомним, предположительно из-за замыкания электричества в Шатске сгорело общежитие

Жители намерены требовать от УК компенсации нанесенного ущерба, а также привлечь ее к ответственности.

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В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 1
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 2
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 3
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 4
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 5
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 6
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 7
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 8
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 9
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 10
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 11
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 12
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 13
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 14
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 15
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 16
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 17
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 18
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 19
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 20
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 21
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 22
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 23
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 24
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 25
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 26
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 27
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 28
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 29
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 30
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 31
В тульском Заречье третью неделю не прекращается потоп в пятиэтажке, Фото: 32
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:20 +1
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