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АО «ТНС Энерго Тула» заплатит почти 3 млн рублей за сгоревший в Алексинском районе дом
Фото из архива Myslo.ru.

АО «ТНС Энерго Тула» заплатит почти 3 млн рублей за сгоревший в Алексинском районе дом

Огонь уничтожил частный дом, в котором жили супруги с детьми.

Советский районный суд Тулы вынес решению по гражданскому иску супругов Б. к АО «ТНС Энерго Тула» о возмещении ущерба, причиненного в результате пожара и взыскании штрафа.

В феврале 2019 года в результате пожара был уничтожен жилой дом, расположенный в Алексинском районе, принадлежащий истцам и их несовершеннолетним детям. Ущерб с учетом износа дома был оценен в 3 919 031 руб. Причиной пожара явилось короткое замыкание в электрооборудовании в районе ввода в дом электричества. 

Дом был добровольно застрахован, погорельцы получили в качестве компенсации 878 557 рублей. Остальную сумму они предъявили через суд  АО «ТНС Энерго Тула», поскольку именно оно оказывало услуги по электроснабжению дома. До суда в порядке п. 6  ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» погорельцы направляли в компанию претензию, но она осталась без удовлетворения.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что услуга по предоставлению электроэнергии АО «ТНС Энерго Тула» была оказана истцам некачественно, что привело к уничтожению их имущества. На основании этого суд частично удовлетворил иск: в пользу супругов в счет возмещения ущерба, причиненного пожаром,  взыскано 1 809 153 рубля и штраф в 904 576,5 рубля, а также расходы по оплате услуг представителя 40 000 рублей, судебные расходы за составление отчета 20 000 рублей. Общая сумма взыскания составила 2 773 729,5 рубля.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 19 января 2022 года решение Советского районного суда Тулы от 29 октября 2020 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика АО «ТНС Энерго Тула» без удовлетворения.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:01 +4
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ТулаТульская областьАлексинский район

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