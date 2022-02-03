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В Туле собаки терроризируют дом на ул. Первомайской и бросаются на прохожих: видео
стоп-кадр из видео

В Туле собаки терроризируют дом на ул. Первомайской и бросаются на прохожих: видео

По словам местной жительницы, она обращалась в администрацию и полицию, но никто не помог.

В редакцию Myslo обратилась тулячка, живущая в доме № 10 на ул. Первомайской. Она рассказала, что уже около месяца жильцов домов № 8 и № 10 буквально терроризируют несколько бродячих собак. Животных приводит за собой женщина с поведением психически неуравновешенного человека.

«Собаки агрессивные, бросаются на людей. Я сняла на мобильник, как 2 февраля они набросились на мужчину и разорвали ему куртку. Лай стоит днем и ночью — никакого отдыха. Звонила в администрацию и полицию — нет результата. Только сказали, что раз собаки с бирками, то трогать их нельзя. Получается, нужно ждать, пока они кого-то сильно покусают? Пожалуйста, предайте это огласке — может хоть это как-то простимулирует власти навести порядок!» — возмущена женщина.

UPD. Публикация дополнена в 18.10: в администрации города сообщили, что заявка на отлов агрессивных собак передана в приют «Континент +".

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:05 +3
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