По Туле курсирует новогодний ретротрамвай

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле по 14 маршруту — от поселка Менделеевский до кондитерской фабрики «Ясная Поляна» — курсирует новогодний ретротрамвай.



Как сообщает пресс-служба администрации города, в транспорте воссоздана атмосфера праздника ХХ века. Салон украшен новогодними гирляндами, мишурой, флажками. На поручнях — грампластинки и старинные елочные игрушки.

По задумке авторов проекта — артистов театрально-концертного центра «Эрмитаж» — поездка позволит окунуться пассажирам в воспоминания о своем детстве или по-новому взглянуть на праздник.

Курсировать ретротрамвай будет до 9 января по расписанию выходного дня.