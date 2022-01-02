Фото пресс-службы администрации Тулы.
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай
Салон украшен новогодними гирляндами, мишурой, флажками.
В Туле по 14 маршруту — от поселка Менделеевский до кондитерской фабрики «Ясная Поляна» — курсирует новогодний ретротрамвай.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в транспорте воссоздана атмосфера праздника ХХ века. Салон украшен новогодними гирляндами, мишурой, флажками. На поручнях — грампластинки и старинные елочные игрушки.
По задумке авторов проекта — артистов театрально-концертного центра «Эрмитаж» — поездка позволит окунуться пассажирам в воспоминания о своем детстве или по-новому взглянуть на праздник.
Курсировать ретротрамвай будет до 9 января по расписанию выходного дня.
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