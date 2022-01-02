новости
новости
Регистрация
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай
Фото пресс-службы администрации Тулы.

По Туле курсирует новогодний ретротрамвай

Салон украшен новогодними гирляндами, мишурой, флажками.

В Туле по 14 маршруту — от поселка Менделеевский до кондитерской фабрики «Ясная Поляна» — курсирует новогодний ретротрамвай.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в транспорте воссоздана атмосфера праздника ХХ века. Салон украшен новогодними гирляндами, мишурой, флажками. На поручнях — грампластинки и старинные елочные игрушки.

По задумке авторов проекта — артистов театрально-концертного центра «Эрмитаж» — поездка позволит окунуться пассажирам в воспоминания о своем детстве или по-новому взглянуть на праздник.

Курсировать ретротрамвай будет до 9 января по расписанию выходного дня.

Галерея
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 1
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 2
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 3
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 4
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 5
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 6
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 7
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 8
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 9
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 10
По Туле курсирует новогодний ретротрамвай, Фото: 11
показать все фотографии
Сюжет: Новый год-2022
Туляки смогут получить частичку «новогоднего огня»
Жизнь Тулы и области
Туляки смогут получить частичку «новогоднего огня»
сегодня, в 13:05, 85 659 1
Как тульские больницы работают в новогодние праздники: график
Жизнь Тулы и области
Как тульские больницы работают в новогодние праздники: график
сегодня, в 11:09, 3 575 1
С Новым годом! Редакция Myslo и «Слободы» поздравляет читателей
Жизнь Тулы и области
С Новым годом! Редакция Myslo и «Слободы» поздравляет читателей
вчера, в 00:00, 534 3188 27
Новогодний опрос Myslo: чем тулякам запомнился 2021 год?
Жизнь Тулы и области
Новогодний опрос Myslo: чем тулякам запомнился 2021 год?
31 декабря, в 16:10, 272 2829 -1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:45 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ретротрамвай

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности
В Тульской области сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности
О беременности, анализах и прививке от коронавируса
О беременности, анализах и прививке от коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.