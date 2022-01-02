В Тульской области сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности

На время новогодних праздников.

В Тульской области в праздничные и выходные дни сотрудники МЧС России работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На особом контроле экстренных служб находятся места проведения новогодних елок и других праздничных массовых мероприятий.

За сутки с 31 декабря по 1 января пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Тульской области осуществили 42 выезда. На территории региона было зарегистрировано 11 пожаров.

Вечером 31 декабря на пожаре в Туле спасен мужчина 1966 года рождения, который был госпитализирован в Тульскую областную клиническую больницу с отравлением продуктами горения.

Утром 1 января произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Щёкино. Звеном газодымозащитной службы из окна по трехколенной лестнице спасено 2 человека.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 7 раз.