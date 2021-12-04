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Тульских предпринимателей приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Тульских предпринимателей приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Итоги подведут до 27 декабря.

В Туле пройдет смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление. Участниками могут стать организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели.

Победителей выберут в следующих номинациях:

  • «Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и прилегающих к ним территорий».
  • «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно стоящих помещениях, и прилегающих к ним территорий».
  • «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов».

Для участия необходимо подать заявку в управление экономического развития администрации города до 17 декабря.

Подача документов осуществляется лично участниками смотра-конкурса либо по почте: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 112.

Итоги смотра-конкурса во всех номинациях будут подведены и опубликованы до 27 декабря. Победители получат дипломы и призы.

Сюжет: Новый год-2022
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