Статистика за октябрь: Росстат назвал число умерших от ковида туляков

Фото из архива Myslo.

В октябре в Тульской области скончались 658 пациентов с ковидом. Соответствующая статистика опубликована на сайте Росстата.

У 601 умершего коронавирус стал основной причиной смерти, причем в 49 случаях необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

У троих человек ковид являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть.

У пяти умерших также был диагностирован ковид, однако на наступление смерти он не оказал влияния.

В целом по России в октябре скончались 74 893 человека с коронавирусом.