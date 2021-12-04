Фото из архива Myslo.
Статистика за октябрь: Росстат назвал число умерших от ковида туляков
Опубликованы официальные данные.
В октябре в Тульской области скончались 658 пациентов с ковидом. Соответствующая статистика опубликована на сайте Росстата.
У 601 умершего коронавирус стал основной причиной смерти, причем в 49 случаях необходимо провести дополнительные медицинские исследования.
У троих человек ковид являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть.
У пяти умерших также был диагностирован ковид, однако на наступление смерти он не оказал влияния.
В целом по России в октябре скончались 74 893 человека с коронавирусом.
Другие статьи по темам
Место
Прочее