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Статистика за октябрь: Росстат назвал число умерших от ковида туляков
Фото из архива Myslo.

Статистика за октябрь: Росстат назвал число умерших от ковида туляков

Опубликованы официальные данные.

В октябре в Тульской области скончались 658 пациентов с ковидом. Соответствующая статистика опубликована на сайте Росстата.

У 601 умершего коронавирус стал основной причиной смерти, причем в 49 случаях необходимо провести дополнительные медицинские исследования.

У троих человек ковид являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть.

У пяти умерших также был диагностирован ковид, однако на наступление смерти он не оказал влияния.

В целом по России в октябре скончались 74 893 человека с коронавирусом.

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