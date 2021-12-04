новости
новости
Регистрация
С помощью беспилотников спасатели мониторят толщину льда на тульских водоемах
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

С помощью беспилотников спасатели мониторят толщину льда на тульских водоемах

Сейчас она составляет около пяти сантиметров.

Инспекторы ГИМС регионального спасательного ведомства совместно с представителями администрации провели профилактический рейд на водохранилище реки Воронка. С помощью беспилотников мониторили состояние льда на водоеме.

Особое внимание уделили рыбакам. С ними провели профилактические беседы.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тульской области Дмитрий Мудров рассказал:

- В ходе рейдов мы рассказываем гражданам об опасностях, которые таит в себе тонкий лед. Стоит отметить, что толщина ледового покрытия на озерах и реках в Тульской области составляет около 5 сантиметров. Находиться на таком льду в данное время опасно — существует угроза провалиться в ледяную воду. В ходе совместных патрулирований сотрудниками администраций муниципальных образований устанавливаются информационные аншлаги, которые запрещают выход на лед. В случае несоблюдения требований безопасности людьми на водных объектах предусмотрено административное наказание.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 21:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спасателирейдытолщина льда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле продали BMW за 48 млн рублей: кто владел иномаркой с крутыми номерами и кто ее выкупил
В Туле продали BMW за 48 млн рублей: кто владел иномаркой с крутыми номерами и кто ее выкупил
Тульских предпринимателей приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
Тульских предпринимателей приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.