С помощью беспилотников спасатели мониторят толщину льда на тульских водоемах

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Инспекторы ГИМС регионального спасательного ведомства совместно с представителями администрации провели профилактический рейд на водохранилище реки Воронка. С помощью беспилотников мониторили состояние льда на водоеме.

Особое внимание уделили рыбакам. С ними провели профилактические беседы.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тульской области Дмитрий Мудров рассказал:

- В ходе рейдов мы рассказываем гражданам об опасностях, которые таит в себе тонкий лед. Стоит отметить, что толщина ледового покрытия на озерах и реках в Тульской области составляет около 5 сантиметров. Находиться на таком льду в данное время опасно — существует угроза провалиться в ледяную воду. В ходе совместных патрулирований сотрудниками администраций муниципальных образований устанавливаются информационные аншлаги, которые запрещают выход на лед. В случае несоблюдения требований безопасности людьми на водных объектах предусмотрено административное наказание.