В 2022 году в Тульской области появятся новые спортивные объекты

На развитие физкультуры и спорта в 2022 году направят почти полтора миллиарда рублей из бюджета области.

Об этом было заявлено на публичных слушаниях в региональном парламенте по проекту бюджета региона на 2022 год и на плановый период до 2024 года.

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев перечислил главные направления финансирования: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом, субсидии некоммерческим организациям Тульской области, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий, включенных в единый календарный план, дополнительное материальное обеспечение спортсменов и их тренеров, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Профильное министерство ставит задачу в 2022 году достичь показателя доли систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей области в размере 51 процента. Здесь важны проекты массового спорта, в том числе проекта «Тульское долголетие» и, конечно, повышение доступности спортивных объектов: уровень обеспеченности в этом плане в следующем году должен составлять 67 процентов, а в 2024 году – 70 процентов.

Особое внимание – людям с ограниченными возможностями здоровья. К следующему году доля инвалидов, которые систематическим занимаются физической культурой должна быть не меньше 22 процентов.

В области появится несколько новых спортивных объектов. Проектом «Спорт – норма жизни» предусмотрено строительство крытого футбольного манежа в городе Туле и завершение реконструкции велотрека. В рамках региональной программы развития спорта отремонтируют стадион в поселке Ревякино Ясногорского района и несколько объектов в Киреевском районе: футбольного поля в Болохово и стадиона Липках.

– Какой бюджет закладывается на 2022 год на реконструкцию трека в Туле и будут ли эти деньги освоены? – поинтересовался депутат Сергей Белов.

По словам Андрея Журавлева, вопросы, связанные с конструктивными особенностями этого объекта, и цены на строительные материалы стали причиной кардинальной переработки проектной документации. Ее корректировка уже завершена.

– По сути, мы получили новый объект, – пояснил Андрей Анатольевич. Стоимость реконструкции будет составлять порядка 357 млн. рублей. Срок сдачи мы не сдвигаем, это декабрь будущего года.

– Цифры, которые обозначил в своем докладе министр, задают позитивный настрой всем участникам спортивного сообщества Тульской области, спортивным школам и тренерам. Почти 1,5 млрд. рублей, рост на финансирования на 15 процентов, – поделился мнением председатель комитета областной Думы Юрий Моисеев. – В следующем году пройдут около 250 соревнований по массовому спорту и 1000 соревнований спорта высших достижений. Думаю, перспективы у нас хорошие. Почти 130 млн. рублей заложено на финансирование спортивных федераций, которые являются некоммерческими организациями. Более 300 млн. рублей направят на ремонт и строительство спортивных объектов, а это почти на 30 процентов больше, чем в этом году.

Напомним, что в состоявшихся 16 ноября в Тульской областной Думе публичных слушаниях по законопроекту о бюджете региона на предстоящие три года приняли участие председатель Думы Николай Воробьев и депутаты, сенатор Российской Федерации Игорь Панченко, представители правительства области и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, счетной палаты, общественности.



