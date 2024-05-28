  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На каких улицах Тулы 29 мая отключат электричество - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На каких улицах Тулы 29 мая отключат электричество

На каких улицах Тулы 29 мая отключат электричество

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Михеева, 4-14 (чётн.), 4-а, 4-б, 4-в, 10-а, 11, 23,
  • ул. Кауля, 47, 47 к. 1, 47 к. 3,
  • ул. Лозинского (Дивизионная), 9, 12, 12-а,
  • ул. Л. Толстого, 68,
  • ул. Рязанская, 5-е,
  • ул. 1-я Гостеевская, 11, 12,
  • ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.),
  • ул. Академика Павлова, 119-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.), 115,
  • ул. Сулеймана Стальского, 21-25 (нечётн.), 32-38 (чётн.), 19,
  • ул. Лескова, 13-23 (нечётн.), 2-в, 2-в/1, 2-г, 4, 6, 23-а,
  • ул. 2-я Гостеевская, 16,
  • ул. Котовского, 22, 27, 33, 35, 36, 37, 38,
  • ул. Лазо, 14,
  • ул. Гоголевская, 82, 84, 84-а, 86-а,
  • ул. Бундурина, 28, 34,
  • ул. Ф. Энгельса, 40,
  • ул. Пушкинская, 32,
  • ул. Мира 50-а, 56, 56-а, 58,
  • ул. Оружейная 7-а,
  • ул. Смидович 2, 4, 4-а, 6-в,
  • пос. Косая Гора: Призаводской Рудник, 6
  • Шахты Рвы, 1-й пр-д 2-24,
  • 2-й пр-д 4, 12, 5, 13,
  • 3-й пр-д 1, 2, 10, 16, 4,
  • пос. 2-й Западный: пр-д Бархатный, 71, 72, 74,
  • ул. Октябрьская, 76,
  • ул. Новосёлов, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4,
  • пос. Старо-Овсянниково, 54-70 (чётн.), 9-37 (нечётн.). 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:49 +3
Другие статьи по темам
Событие
нет светаплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске кассир получил судимость за продажу спиртного детям
В Новомосковске кассир получил судимость за продажу спиртного детям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.