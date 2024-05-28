На каких улицах Тулы 29 мая отключат электричество

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Михеева, 4-14 (чётн.), 4-а, 4-б, 4-в, 10-а, 11, 23,
- ул. Кауля, 47, 47 к. 1, 47 к. 3,
- ул. Лозинского (Дивизионная), 9, 12, 12-а,
- ул. Л. Толстого, 68,
- ул. Рязанская, 5-е,
- ул. 1-я Гостеевская, 11, 12,
- ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.),
- ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.),
- ул. Академика Павлова, 119-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.), 115,
- ул. Сулеймана Стальского, 21-25 (нечётн.), 32-38 (чётн.), 19,
- ул. Лескова, 13-23 (нечётн.), 2-в, 2-в/1, 2-г, 4, 6, 23-а,
- ул. 2-я Гостеевская, 16,
- ул. Котовского, 22, 27, 33, 35, 36, 37, 38,
- ул. Лазо, 14,
- ул. Гоголевская, 82, 84, 84-а, 86-а,
- ул. Бундурина, 28, 34,
- ул. Ф. Энгельса, 40,
- ул. Пушкинская, 32,
- ул. Мира 50-а, 56, 56-а, 58,
- ул. Оружейная 7-а,
- ул. Смидович 2, 4, 4-а, 6-в,
- пос. Косая Гора: Призаводской Рудник, 6
- Шахты Рвы, 1-й пр-д 2-24,
- 2-й пр-д 4, 12, 5, 13,
- 3-й пр-д 1, 2, 10, 16, 4,
- пос. 2-й Западный: пр-д Бархатный, 71, 72, 74,
- ул. Октябрьская, 76,
- ул. Новосёлов, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4,
- пос. Старо-Овсянниково, 54-70 (чётн.), 9-37 (нечётн.).