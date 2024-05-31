8 лучших комментариев: 24 мая - 31 мая

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Инфляцию в Тульской области сдерживают тепличные хозяйства
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Опять Госавтоинспекция: ГИБДД официально вернули прежнее название
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В Веневе бродячая собака покусала ребёнка: родители получат компенсацию
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Синоптики предупредили об экстремально жаркой погоде
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В России ожидается подорожание мороженого
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В Туле на улице Кауля иномарка снесла столб
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На ул. Сойфера Renault сбил самокатчика
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