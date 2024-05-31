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  5. 8 лучших комментариев: 24 мая - 31 мая - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 24 мая - 31 мая

8 лучших комментариев: 24 мая - 31 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Инфляцию в Тульской области сдерживают тепличные хозяйства

- 2 -

Опять Госавтоинспекция: ГИБДД официально вернули прежнее название

- 3 -

В Веневе бродячая собака покусала ребёнка: родители получат компенсацию

- 4 -

Синоптики предупредили об экстремально жаркой погоде

- 5 -

В России ожидается подорожание мороженого

- 6 -

В Туле на улице Кауля иномарка снесла столб

- 7 -

На ул. Сойфера Renault сбил самокатчика

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8 лучших комментариев: 17 мая - 24 мая
8 лучших комментариев: 17 мая - 24 мая
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