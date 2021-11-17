новости
новости
Регистрация
В Туле мужчина ограбил ребенка
Изображение Pexels с сайта Pixabay

В Туле мужчина ограбил ребенка

Подозреваемый отобрал у 11-летнего мальчика мобильный телефон.

В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» обратилась за помощью 36-летняя женщина. Она заявила, что на детской площадке неизвестный мужчина открыто похитил у ее 11-летнего сына мобильный телефон.
 
«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 62-летний житель дома, граничащего с игровой площадкой», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Мужчину задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания, похищенное обнаружено и изъято.
 
По информации Myslo, мужчина подошел к детям, увидел у одного из них в руках мобильник и велел отдать его, сказав «это мой телефон». Испуганный ребенок положил гаджет на лавку, после чего злоумышленник забрал устройство и ушел.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
грабежкриминал
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2022 году в Тульской области появятся новые спортивные объекты
В 2022 году в Тульской области появятся новые спортивные объекты
Минтруд рассказал, как будем отдыхать в 2022 году
Минтруд рассказал, как будем отдыхать в 2022 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.