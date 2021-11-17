В Туле мужчина ограбил ребенка

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В дежурную часть отдела полиции «Криволученский» обратилась за помощью 36-летняя женщина. Она заявила, что на детской площадке неизвестный мужчина открыто похитил у ее 11-летнего сына мобильный телефон.

«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 62-летний житель дома, граничащего с игровой площадкой», — сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От него получены признательные показания, похищенное обнаружено и изъято.

По информации Myslo, мужчина подошел к детям, увидел у одного из них в руках мобильник и велел отдать его, сказав «это мой телефон». Испуганный ребенок положил гаджет на лавку, после чего злоумышленник забрал устройство и ушел.