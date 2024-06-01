Фото Алексея Пирязева.

Певица приехала в наш город с программой «Музыка нас связала». Весь вечер артистка говорила о самом главном чувстве на земле — любви.

Маргарита Суханкина — яркая певица, голос популярной еще в Советском Союзе группы «Мираж». Много лет на сцене красивые молодые девочки открывали рот под фонограмму, записанную Маргаритой Суханкиной. А она, выпускница консерватории им. Чайковского, решилась выйти на эстраду только в 2004 году. И показать всем, что голос, в который влюблены миллионы, — ее.

Суханкина много общалась с залом, говорила о любви, вере и мечтах.

— Добрый вечер, дорогая Тула! Как сегодня погода способствует нашей встрече! Кто-то, дурачки, дома сидят, смотрят в окно, горюют, тоскуют. А у нас сейчас такое веселье начнется, честное слово! Будем танцевать, плясать. И балкон я бы пригласила в зал, вы от меня так далеко, а я люблю видеть ваши глаза… Сегодня в зале собрались все сливки тульского общества, так что давайте веселиться!

Мы безумно рады, что приехали к вам, за тульскими пряниками, за вашей любовью и за общением. Сегодня мы будем говорить о любви, потому что это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Любовь и красота, как известно, спасут мир. И мы сегодня будем этим заниматься — спасением себя и спасением мира. Те, кто уже нашел свое счастье, холят, лелеют, пестуют своих любимых. Ну, а те, кто еще находятся в поиске, уверена, встретят свою любовь этим летом.

В Туле Маргарита Суханкина спела главные хиты «Миража», причем все — вместе с залом. И все — только вживую. Кто-то скажет, что голос у артистки уже не тот. Судите сами, хит «Музыка нас связала»:

И снова — про любовь:

— Я желаю вам любви взаимной, чтобы никаких слез в подушку, никаких гаданий на ромашке «любит — не любит»… Пусть у вас будет абсолютная уверенность в завтрашнем дне — какое же это счастье!

Как люди узнают свою любовь? Встречаются взглядами, какой-то ток пробегает, и люди понимают: «Мой!» или «Моя!» И счастье, если это остается с людьми на всю жизнь.

— Я хочу пожелать вам всем, чтобы вы как можно чаще объяснялись друг другу в любви. Это можно делать совершенно по-разному. Кто-то поет серенады под балконом, кто-то пишет стихи, кто-то дарит подарки, а кто-то может принести один цветочек или апельсин, и это уже внимание. А кто-то может просто сказать какие-то приятные вещи… Объясняйтесь друг другу в любви!

— Рита, я тебя люблю! — тут же раздался мужской голос из зала.

— Спасибо, — откликнулась Суханкина.

Необычайный взлет популярности песен «Миража» многие связывают с выходом сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана». И сама певица это подтверждает:

— То, что «миражовские» песни в моем исполнении, такие как «Музыка нас связала», «Новый герой», «Я не шучу», «Снова вместе» и другие, звучат в сериале «Слово пацана», и сегодня это обозначено на моей афише, — я отношусь к этому с гордостью. Может, это немножко пафосно звучит, но отношусь к этому именно так, потому что сериал действительно удался. Фильм Жоры Крыжовникова получил какую-то совершенно колоссальную популярность. Да, фильм неоднозначный, непростой. Отношение людей к нему разное. Но, на мой взгляд, фильм получился очень нужным и очень важным. Он заставляет задуматься всех людей, и особенно молодежь, о том, как мы живем, как относиться к семье, к Родине. Я рада, что в сериале звучат песни в моем исполнении, причем звучат в самых неоднозначных ситуациях. Мне это дало дополнительную популярность. И на сегодняшний день, благодаря и фильму в том числе, у меня огромное количество концертов. Так что спасибо Жоре Крыжовникову за фильм «Слово пацана».

«Новый герой»:

Кстати, продюсер и основатель группы «Мираж» Андрей Литягин ведёт судебные разбирательства с Суханкиной за авторские права на песни группы. По его словам, певица приобрела лицензию на исполнение песен на полгода, однако выступает с ними уже несколько лет. Помимо этого продюсер не хочет, чтобы Суханкина пела его песни ввиду того, что у певицы изменился голос, и теперь она не может представлять группу «Мираж».

Как бы там ни было, а свой зритель у Маргариты Суханкиной есть. Люди любят ее за те эмоции, которые она дарит своими песнями.

глас народа

Мы спросили туляков на концерте, за что они любят Маргариту Суханкину?

Лариса и Наталья, пос. Ревякино:

— Это песни нашей молодости. Все песни очень красивые, нравится, конечно же, «Музыка нас связала», «Новый герой», «Ночь». Группа «Мираж» раньше была очень популярной! Да и сейчас у этих песен есть поклонники. Голос у певицы красивый, приятно слушать. И очень здорово будет потанцевать под ее песни.

Ирина и Сергей:

— Песни «Миража» — наша ностальгия, это наше ретро. И мы пришли послушать песни, на которых выросли. Хочется, чтобы настроение было хорошее, а эти песни как раз для настроения. У Маргариты Суханкиной уникальный голос, который ни с кем не спутаешь. Уже больше 30 лет песням, а до сих пор все их слушают!

Любовь и Светлана:

— Маргарита Суханкина и ее песни — это наша юность, и сейчас слушаем их с удовольствием. Мы с ними молодеем душой! Обязательно будем петь все хиты вместе с Маргаритой. Мы готовы и петь, и танцевать! «Мираж» — это ностальгия по тем временам, сейчас таких групп уже нет.