В Туле прошел турнир по конкуру

Солнце, красивые виды парк-отеля и невероятные лошади — именно так провели субботу участники и гости турнира по конкуру в КСК «Грумант». 25 мая здесь торжественно открыли сезон.

Анна Прохорова, старший инструктор КСК «Грумант»:

— Это первые крупные соревнования в Тульской области в этом сезоне. Участники у нас самые разные: младшему — всего 6 лет, самому старшему — 45. Все удивляются юным спортсменам, но им проще.

Классно, когда дети занимаются конкуром с самого раннего возраста. У них нет боязни травмы, скованности. Взрослый всадник никогда не сможет так хорошо тянуться и держать физическую форму. Да и найти общий язык с лошадью детям проще. Они очень контактные, тактильные. Иногда, конечно, перебарщивают, нарушают границы общения с лошадью, но годам к 10 уже точно понимают, что значит личное пространство для животного.

Турнир получился по-настоящему красивым и эстетичным. Всадники на лошадях грациозно преодолевали препятствия одно за другим. А судьи оценивали чистоту исполнения прыжков, время на дистанции и выучку лошади. Пар-участников было больше 50. Собрались спортсмены из Тульской, Московской, Калужской и Рязанской области.

Екатерина Иванько:

— Я занимаюсь конкуром с пяти лет. Начинала с работы с пони, а сейчас у меня уже есть своя собственная лошадь Веллингтон. Это рыжий мерин, ему 6 лет. Сегодня мы выступали, можно сказать, на базовом маршруте. Для Веллингтона это первые такие большие соревнований, поэтому ему было страшно. Но он справился!

У нас хорошая связь, я знаю его с двух лет. Мы проводим много времени вместе: приезжаю к нему на конюшню 5-6 раз в неделю. Иногда провожу там по полдня, если позволяет время. Веллингтон похож на меня по характеру, поэтому нам комфортно работать вместе. Надеюсь, у нас большое будущее и много успехов впереди.

Александра Крылова:

— Мне 14, и я уже 7 лет занимаюсь с лошадьми. Сначала общалась с ними в деревне, просто каталось, а потом это переросло в спорт. Вот уже четыре года я езжу на соревнования. Мою лошадь зовут Фазан, но я называю его Рыжий. Ему 15 лет, и он потрясающий.

Тренировки у меня четыре раза в неделю, но на конюшню я приезжаю каждый день. Мне нравится ухаживать за лошадью, проводить с ней время. Лошади нужно внимание: расчистить копыта, почистить тело, попшикать кондиционером, расчесать гриву. Я получаю от этого удовольствие.

Это очень добрые животные! Они всегда выручают, пытаются сделать все, чтобы помочь, когда мы прыгаем. А если я падаю, он подходит ко мне, поддерживает. Рыжий очень заботливый.

Елизавета Бубнова:

— С лошадьми я занимаюсь шесть с половиной лет. Мне всегда нравились эти животные, я с детства мечтала контактировать с ними как можно больше. Когда начала заниматься, было сложно, как и в любом начинании. Я искала подход к лошади лаской и любовью, и все получилось. Сейчас мы отлично ладим, стали друзьями.

Лошадь, на которой я занимаюсь, зовут Похвала. Ей семь лет, и она достаточно характерная. Мне это даже нравится. Нам интересно вместе. Мы встречаемся несколько раз в неделю, занимаемся по часу или больше. Все зависит от настроения моего и лошади. Мы стали командой, поэтому надеемся на хороший результат!

Следующие региональные соревнования по конкуру пройдут 22-23 июня.