Поиски украденных картин, Георгиевский крест сына и тайны американской выставки: 180 лет Поленову

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Поленово»

Его называли рыцарем красоты. Он создал свой неповторимый мир, в котором нашлось место его удивительным картинам, музыке, театру и архитектуре. Он создал усадьбу Борок, нынешнее Поленово.

1 июня исполняется 180 лет со дня рождения Василия Поленова.

«Ем одну картошку»

Музей Поленова — один из первых музеев в стране, уже в мае 1918 года взятый под охрану государством как не подлежащий национализации и конфискации. Нарком Луначарский выдал усадьбе 74-летнего Поленова охранную грамоту — до сих пор на входе в парк висит бронзовая табличка с директивным оберегом.



Василий Поленов.

В 1924 году усадьба Борок, как ее тогда называли, была предоставлена Василию Дмитриевичу и его семье в пожизненное пользование постановлением Совнаркома РСФСР.

В том же году, в связи с 80-летием, прошла его первая персональная выставка в Государ­ственной Третьяковской галерее.

Внук художника Федор Дмитриевич Поленов рассказывал, что после 1917 года Василию Поленову предлагали эмигрировать, но он ответил: «Зачем уезжать, когда в России так много дела?».



Усадьба Поленово. Шестидесятые годы. Фото В. Ашуркова.

Во всей истории музея его директорами были только представители династии Поленовых — люди, для которых усадьба никогда не была просто государственным учреждением, но всегда домом, который надо беречь и где принимать гостей.

Достойным продолжателем семейных традиций был первый директор музея в советское время, сын художника Дмитрий Васильевич. Хотя невзгод и испытаний на его долю выпало немало.

Он окончил Московский университет и считался талантливым биологом. Три года служил земским начальником в селе Бёхово. Но в декабре 1915 года ушел добровольцем на фронт — посчитал невозможным для себя отсиживаться в тылу. Служил в Александрийском гусарском полку. Благодаря своей отваге получил Георгиевский крест — выяснил в разведке место нахождения неприятельской заставы и двух пулеметов, направил на них наступающие пехотные части и после их отхода с явной личной опасностью продолжал наблюдать за неприятелем.



Дмитрий Васильевич и Анна Павловна Поленовы. 1955 г.

Дмитрий Поленов стал первым директором музея-усадьбы. В 1927 году он женился на Анне Павловне Султановой, а в 1929-м у них родился сын Федор. В 1937 году Дмитрий Васильевич и Анна Павловна были арестованы по доносу как ино­странные шпионы. В 1944 году сначала вернулась жена, потом, в 1945-м, Дмитрий Васильевич. Федор Дмитриевич Поленов вспоминал как-то, что отца посчитали доходягой и просто отпустили домой умирать. В марте того же 1945 года Дмитрий Поленов был восстановлен в должности директора музея и оставался бессменным директором усадьбы до 1960 года. Реабилитировали же обоих супругов за отсутствием состава преступления только в 1956 году.

Но целых восемь лет, когда он отсутствовал, музей находился в чужих руках, и это имело серьезные последствия.

Из музея похитили три картины Исаака Левитана: «Васильсурск», «Въезд в деревню», «Заросший пруд»; картину Кон­стантина Коровина «Милан» и Владимира Маковского «Мальчики-удильщики».

Пропажу обнаружил только вернувшийся домой Дмитрий Поленов, но заявил о ней лишь в более безопасные времена, в 1954 году, написав письмо на имя министра культуры СССР.

Из Москвы тут же пришло распоряжение в Тульское УВД с требованием организовать поиск. Когда следствие уже почти зашло в тупик, художник Анатолий Гущин, работавший в то время в отделе культуры облисполкома, вспомнил некоего человека, который в 1941 году заведовал музеем. По словам Анатолия Алексеевича, это был человек плутоватый, себе на уме.

Пропавшего заведующего искали по всей стране, и вдруг из Южно-Сахалинска сообщили, что он работал здесь заместителем директора местного театра до 1945 года, потом куда-то уехал. Попросили уточнить, не видел ли кто у него дома картины. Доложили, что да, картины висели, он даже пытался продать их японцам.

Поиски продолжились. Сначала следы обнаружились в Ташкенте, потом в Туапсе…

Нашлись не только пять исчезнувших и уже сильно пострадавших картин, но также два тома Всемирной истории искусств Гнедича из библиотеки Поленова и музейное охотничье ружье.

Так доблестная милиция раскрутила дело, которое, казалось, невозможно было раскрыть. Все изъятые экспонаты аккуратно упаковали, и следователь повез их домой на обычном поезде. А преступника даже не осудили — он попал под амнистию 1953 года.

В 1960 году, оставив службу на флоте, директором усадьбы стал внук художника Федор Дмитриевич Поленов. «Ем одну картошку, живу на заработную плату в 69 рублей. Жить практически не на что», — записал он в тот год в дневнике.

Федор Поленов добился того, чтобы в 1964 году музей постановлением Совета Министров РСФСР передали из областного подчинения в ведение Министерства культуры РСФСР. В 1983 году музей-усадьба был преобразован в Государственный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова.



Наталия Николаевна Грамолина. 2018 г.

Фотограф — Глеб Анфилов.

В 1990 году руководителем музея стала его жена — Наталья Николаевна Грамолина, человек поистине легендарный для тульской культуры, почетный гражданин Тульской области. Директором музея она оставалась до 2011 года. При непосредственном участии Грамолиной музей получил статус заповедника и расширил свою территорию до 870 га.



Наталья Федоровна Поленова. 2020 г.

В настоящее время директор музея-усадьбы — также представительница династии Поленовых, дочь Натальи Николаевны Наталья Федоровна Поленова.

«Кто из вас без греха»

В Туле Василий Поленов так и не побывал. Однако в местной творческой жизни старался участвовать. Так, в 1903 году работы Поленова экспонировались в малом зале Дворянского собрания на выставке тульских художников.

Василия Поленова мы знаем как автора картин «Золотая осень», «Московский дворик», но главным трудом своей жизни он считал цикл «Из жизни Христа». На этот замысел его когда-то вдохновила величественная картина Александра Иванова «Явление Христа народу», написанная в 1857 году. Поленов хотел «создать Христа не только грядущего, но уже пришедшего в мир и совершающего свой путь среди народа».

Первые этюды и эскизы к работе «Христос и грешница» были сделаны в 1872 и 1876 годах во время пенсионерской командировки в Италию и Францию. Пенсионерская — значит, что он получил грант для совершенствования мастерства от Императорской академии художеств как один из лучших выпускников.



Портрет Н.В. Поленовой. Рим, 1880-е гг.

Чтобы «доискаться исторической правды» и для воссоздания «достоверности обстановки», в 1881–1882 годах он отправился в путешествие по библейским местам — в Грецию, Египет, Сирию, Палестину.

Привезенные оттуда этюды показал единой коллекцией на 13-й Передвижной выставке в 1885 году. Вся коллекция тут же была приобретена Павлом Михайловичем Третьяковым.

В 1908 году работа над картинами цикла была в основном закончена. В том же году 58 картин экспонировались в столице — Петербурге, а через год — в Москве и других городах.

В российских музеях и частных коллекциях сохранилось незначительное количество из них, а местонахождение многих работ пока неизвестно. Они разбросаны где-то по миру.

Впервые «Христос и грешница» была показана на 15-й Передвижной выставке в 1887 году. Художник представил на суд зрителей сцену, в содержании которой, по его убеждению, заключалась идея добра и все­прощения. «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень», — сказал Христос в ответ на вопрос разгневанной толпы, как поступить с женщиной, изобличенной в прелюбодеянии.

По Евангелию, люди, «обличаемы совестью», после этих слов разошлись. «Где твои обвинители? — спросил Христос женщину. — Никто не осудил тебя?» Она ответила: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».

Картину Поленов так и назвал: «Кто из вас без греха». Он считал, что именно в этом ее смысл.

Однако цензура была против такой фразы в каталоге. Поэтому появилось всем теперь известное название «Христос и грешница».

На Передвижной выставке в Петербурге картину приобрел император Александр III. Позже, с его согласия, она была отправлена в Москву, где перед выставкой художник кое-что доработал в ней, после чего переправил дату создания на 1888 год. В 1897 году картина «Христос и грешница» поступила в учрежденный тогда Русский музей императора Александра III. Сейчас это Государственный Русский музей.



Церковь в Бёхове была разрушена в тридцатые годы, но в семидесятые, при Федоре Поленове, начала восстанавливаться.

Москва увидела эту работу только через 130 лет! В 2019 году картину «Христос и грешница» специально привезли в столицу из Санкт-Петербурга на большую выставку работ Поленова из фондов российских музеев, посвященную 175-летию художника. Из музея-усадьбы В. Д. Поленова привезли тогда в Москву и знаменитую «Золотую осень».

Возвращение на родину

Особая страница в биографии Поленова — американская выставка 1924 года. Участие в Выставке русского искусства, организованной Народным комиссариатом просвещения в Нью-Йорке, где должны были экспонироваться около тысячи работ ста современных русских художников, Поленову предложили в 1923 году. В семье долго сомневались, соглашаться или нет, поскольку затея казалась рискованной. Но «так как В. Д. [Поленову] давно хотелось, чтобы его картины „Из жизни Христа“ побывали в Америке, то и мы решились», — писала жена художника Наталья Васильевна. Поленов отобрал 13 своих произведений евангельского цикла.

Выставка была открыта 8 марта 1924 года в нью-йоркском отеле «Гранд Сентрал Палас» и продолжалась до 20 апреля.

Организаторы предполагали еще и коммерческий интерес, однако американцы оказались скуповаты. Хотя картины Поленова на евангельские сюжеты как раз успехом пользовались, его вообще называли «гвоздем выставки».

Уже в первые дни были приобретены четыре поленовские работы. Всего из 914 представленных работ продалось только 93. После того как государство забрало половину выручки за свои услуги, Поленову прислали 6000 долларов. Две картины из Америки не вернулись вовсе. Пропали и люди, которым Поленов доверил свои работы.

Он вообще не отличался особыми коммерческими способностями. Часто дарил свои работы или продавал их по мизерным ценам, стремясь настоящее искусство приблизить к народу или наоборот — народ к искусству. В связи с этим ученик Поленова и один из организаторов американской выставки С. А. Виноградов вспоминал такой случай:

«Выставив большую серию своих картин, назначил за них совершенно смешные цены, почти по стоимости только затраченного на них материала, желая сделать картины доступными простому люду. А картины все оптом скупил маклак, а потом цены назначил „поленовские“, нормальные, и по ним продавал картины. Затея, конечно, чисто барская вышла у Василия Дмитриевича и по-барски непрактичная».



Благодарим за помощь при подготовке материала заместителя директора музея-усадьбы «Поленово» по научной работе Елену Каштанову.