В Веневе погибает пруд с 30-летней историей

В редакцию Myslo пришло письмо от жителей Венева. Они просят помочь спасти популярный городской пруд «Песчаник», которому больше 30 лет. По словам веневцев, красивый водоём находится в шаговой доступности, но сейчас терпит экологическое бедствие, нуждается в очистке и благоустройстве.

Сейчас водоём находится в удручающем состоянии – берега засыпаны мусором, а вода загрязнена настолько, что в ней дохнет рыба. Авторы письма сообщают, что жители города при поддержке местных властей приводят в порядок берега и обустраивают зоны отдыха, но этого недостаточно – требуется комплексный подход к решению проблемы.

«Необходимо включить данное общественное пространство в национальные программы и проекты: «Экология», «Комфортная городская среда» и другие действующие проекты. Надеемся, что областная власть не допустит вымирания этого уголка природы, сделает его чистым и пригодным для отдыха».