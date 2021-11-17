новости
новости
Регистрация
В Веневе погибает пруд с 30-летней историей

В Веневе погибает пруд с 30-летней историей

Жители районного просят помочь им сохранить любимое место отдыха.

В редакцию Myslo пришло письмо от жителей Венева. Они просят помочь спасти популярный городской пруд «Песчаник», которому больше 30 лет. По словам веневцев, красивый водоём находится в шаговой доступности, но сейчас терпит экологическое бедствие, нуждается в очистке и благоустройстве.

Сейчас водоём находится в удручающем состоянии – берега засыпаны мусором, а вода загрязнена настолько, что в ней дохнет рыба. Авторы письма сообщают, что жители города при поддержке местных властей приводят в порядок берега и обустраивают зоны отдыха, но этого недостаточно – требуется комплексный подход к решению проблемы.

«Необходимо включить данное общественное пространство в национальные программы и проекты: «Экология», «Комфортная городская среда» и другие действующие проекты. Надеемся, что областная власть не допустит вымирания этого уголка природы, сделает его чистым и пригодным для отдыха».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:32 +4
Другие статьи по темам
Событие
загрязнение прудапрудзона отдыхаэкология
Место
Тульская областьВенев
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле образовались серьёзные пробки
В Туле образовались серьёзные пробки
В 2022 году в Тульской области появятся новые спортивные объекты
В 2022 году в Тульской области появятся новые спортивные объекты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.