Певец из Тулы Алексей Воробьев повесил у себя дома флаг США

Фото из соцсетей певца.

В своих соцсетях «тульский пряник» опубликовал фото из своего дома в Америке.

Певец, актер, шоумен Алексей Воробьев — один из самых известных артистов родом из Тулы. Его клипы на песни «Сумасшедшая» и «Я тебя люблю» набрали сотни миллионов просмотров. Воробьев вел шоу «Страна талантов» на НТВ и был членом жюри четвертого сезона шоу «Маска».

Алексей захотел поделиться со своими подписчиками в соцсетях тем, как выглядит его дом в Америке. На видео попала и собака артиста, однако фанаты обратили внимание на американский флаг на стене.

Многие поклонники высказали свое возмущение по этому поводу. Сам Воробьев такой «патриотизм» пока не прокомментировал, пишет «Комсомолка».