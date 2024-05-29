Певец из Тулы Алексей Воробьев повесил у себя дома флаг США

Певец, актер, шоумен Алексей Воробьев — один из самых известных артистов родом из Тулы. Его клипы на песни «Сумасшедшая» и «Я тебя люблю» набрали сотни миллионов просмотров. Воробьев вел шоу «Страна талантов» на НТВ и был членом жюри четвертого сезона шоу «Маска».
Алексей захотел поделиться со своими подписчиками в соцсетях тем, как выглядит его дом в Америке. На видео попала и собака артиста, однако фанаты обратили внимание на американский флаг на стене.
Многие поклонники высказали свое возмущение по этому поводу. Сам Воробьев такой «патриотизм» пока не прокомментировал, пишет «Комсомолка».