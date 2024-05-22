Модель Демьян Гапула: «Знаю точно: моделинг – мужское занятие!»

Фото Алексея Пирязева.

Модель из Тулы, обладатель множества титулов и наград Демьян Гапула делится секретами о том, как устроен мир моделинга изнутри.

Демьяну Гапуле сейчас 16 лет. Он ученик 10-го класса ЦО № 38 — там он гордость и настоящая звезда: отличник в учёбе, лидер инициативной группы учеников, президент школы и член Тульской городской школьной Думы. Помимо прочего, Демьян — модель. Да-да, молодой человек участвует в показах, соревнуется в конкурсах красоты и позирует перед камерой.

Карьера Демьяна началась, когда ему было 11 лет. Однажды мальчик поехал отдыхать в Крым вместе с семьёй. Там они устроили семейную фотосессию, а затем его мама (повезёт — не повезёт) отправила эти фотографии в модельное агентство Gold Models. Юного Демьяна заметили и убедительно попросили маму отдать его на обучение.

Теперь Демьян — заслуженный обладатель множества наград: «Мистер Европа — 2020», «Юный Мистер России — 2023», «Мини Мистер Тула — 2021», «Лучшая детская модель Тулы — 2020», «Лучший модельмен России — 2024»… Всего Демьян даже и не вспомнил. Но помимо заслуг в моделинге, у молодого человека есть заслуги и в учёбе. Дипломант III степени научной исторической конференции в Санкт-Петербурге, абсолютный чемпион Всероссийского турнира «Что? Где? Когда?» (о нём молодой человек рассказывает с большим удовольствием: там, по его словам, он научился логически мыслить, узнал многое о космосе и просто прекрасно провёл время) и ещё многое-многое другое.

Демьян разбивает стереотип о том, что моделинг — женское дело. В школе, где он учится, уже было несколько парней, которые успешно занимались моделингом. Демьян — самый титулованный из них. Говорит, родители часто сомневаются, отдавать мальчиков на занятия или нет. Но всё дело не только в умении «быть красивым»: моделинг включает в себя обучение хореографическому мастерству, сценической речи, чувству стиля. Это многообразное занятие для всех, кто хочет развиваться всесторонне.

— Первые шаги были неуверенными: много комплексовал, стеснялся. Сейчас уже сам веду мероприятия, даже в Москве. Занятия помогают повысить самооценку, раскрепоститься, запастись уверенностью, не говоря уже о коммуникабельности, умении управлять залом. Пять лет назад даже подумать не мог, что буду заниматься тем, чем занимаюсь сейчас.

Начинать Демьяну было нелегко. Совсем юным он пришёл в незнакомый коллектив, в котором все ребята были разных возрастов. Но Демьяна, как он вспоминает сам, приняли очень тепло и преподаватели, и ученики:

— Мне тогда было лет 11. Сначала показалось всё страшно и непривычно, но в моём агентстве все оказались очень гостеприимными. Сейчас наш состав радикально изменился: многие приходят, но и уходят многие. Пропадает интерес, а может, времени не хватает. Склоняюсь больше к этому: средняя группа, например, включает в себя ребят от 12 до 17 лет. Это сразу два государственных экзамена: в 9 и в 11-х классах! Хотя я достаточно легко готовился к ОГЭ: занятия моделингом проходят по выходным, совмещать нетрудно.

Работа модели не так проста, как кажется на первый взгляд. Демьян рассказывает, что на любом показе или конкурсе участнику даётся 30 секунд, чтобы передать ощущения и эмоции, которые вложил модельер в свой костюм.

За 30 секунд надо успеть «вдохнуть жизнь» в одежду.

Помимо этого — показать свою индивидуальность.

— Мне удалось создать свой собственный образ — меня узнают. Хотя иногда я даже бываю сам на себя не похож! Меня из толпы выделяет внешность, мой характерный прищур глаз. Я умею грамотно презентовать одежду. Помимо этого, от многих юношей-моделей я отличаюсь естественной мужественностью.

Хотя бы раз в месяц модели нужно ездить в Москву на показы. Когда Демьяна заметили в столице, его стали приглашать именитые модельеры. Столичная мода, признаётся Демьян, иногда кажется странной:

— Однажды меня несколько часов гримировали ради трёх фотографий. Был адский мороз, вечерело. Ещё краской волосы обливали.

Умственная работа — тоже неотъемлемая часть модельной рутины:

— Иногда перед показами у нас проходят многочасовые репетиции: кто за кем идёт, кто куда становится… Но бывает, нас без подготовки выпускают на подиум, и приходится импровизировать, но только так, чтобы всё выглядело естественно и красиво. Ещё реклама: нужно хорошенько подумать, как лучше прорекламировать тот или иной продукт. Вообще, всегда нужно сразу входить в поток, быстро и уверенно.

Моделинг не единственное увлечение Демьяна. Он занимается фотографией и хочет связать свою жизнь с журналистикой. Поступление уже не за горами: Демьян всерьёз задумывается о профессии журналиста. Учиться хочет в Москве или Санкт-Петербурге, но возможность продолжить обучение в Туле не исключает. Фотография — особая страсть Демьяна.

— Снимаю на фотоаппарат или на телефон, как получится. Фотографирую природу, веду макросъёмку, результаты выкладываю в интернете. Не думал даже, что фотография мне так понравится. Однажды нас от школы направили на курсы фотографов, и там оказалось так интересно, что меня затянуло.

Школьная жизнь Демьяна тоже полна красок. Демьян — президент школы. По сути — правая рука директора:

— Я отвечаю за дисциплину, за «правопорядок» в школе. Организовываю праздники внутри школы. А городские мероприятия мы вместе с Думой устраиваем. Городская Дума — это собрание школьных комитетов, там мы планируем на год праздники, мероприятия, конкурсы — в общем, занимаемся организаторской работой.

Друзья и любимая девушка Лиза, с которой Демьян вместе уже полтора года, поддерживают его во всех начинаниях: никогда не осуждали его выбор, не посмеивались по-злому. Вместе они находят новые увлечения и стоят друг за друга горой.

Посмотреть фотографии Демьяна с показов и фотосессий можно в нашей галерее. Своим творчеством Демьян делится на этой странице.