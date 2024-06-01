Рассказывает психолог Анна Ахмерова.

Я вот о чем задумалась. Можем ли мы на самом деле защитить своих детей? И от чего?

Наверное, первый ответ на такой вопрос — конечно, можем, на то мы и родители, чтобы защищать своих детей.

Так то да, все верно. Но как все обстоит в реальности? И второй вопрос — действительно ли им нужна наша защита там, где мы стараемся их защитить?

Давайте с вами порассуждаем на эту тему.

Что в современном мире угрожает нашим детям? Откуда исходят угрозы?

Заболевания

Несчастные случаи

Похищение

Насилие

Война

Дополните, пожалуйста, может я что-то упустила.

А теперь, давайте пройдемся по этим пунктам.

Заболевания.

Можем ли мы защитить своих детей от болезней? Мы делаем прививки, совершаем профилактические медицинские осмотры, по любому поводу несемся к врачу. То есть мы делаем все, чтобы наши дети были здоровы. Но могут ли эти действия защитить от рака? Могут ли эти действия защитить от генетических заболеваний? От аллергии? Мы часто виним себя в том, что пропустили какой-то вирус у ребенка или начинающиеся воспаление. Но на самом деле, действительно ли мы в состоянии отследить любые изменения в физическом здоровье ребенка? Не эта ли тревога «как бы чего не пропустить», побуждает нас с каждым насморком везти ребенка к врачу? Укутывать, несмотря на его сопротивления? Ненавидеть кашляющих детей в саду и в школе, избегать общественных мест. И если так случилось, что ребенок все же заболел, могли ли мы его от этого защитить? А еще я всегда задаюсь вопросом — что на самом деле скрывается за этим невротичным отношением к болезням детей? Это очень интересно исследовать в каждом отдельном случае. Это может быть перенос фокуса с каких-то реальных проблем матери или даже семьи в целом.

Несчастные случаи.

Ох, эта категория очень тревожная. Мысли о возможных несчастных случаях побуждают некоторых родителей к таким действиям: запрещать ребенку играть на детской площадке, скатываться с горки, лазить по спортивной лестнице, гулять одному во дворе, ходить одному в магазин и в школу/из школы, кататься на аттракционах и даже общаться с некоторыми детьми. И еще огромное количество запретов (иногда за гранью здравого смысла), чтобы только ничего не произошло с ребенком. Чтобы уберечь его от гипотетического несчастного случая.

При этом это все сопровождается пугающими фразами и рассказами о том, насколько опасный и страшный мир. А еще есть родители, которые шантажируют детей и формируют у них чувство вины: мать волнуется, а тебе все равно! Вот убьешься на этой горке, а мне отвечай! И тому подобные фразы. Но самое главное — это конечно, чувство того, что мир очень опасный. А теперь давайте подумаем — действительно ли мы можем защитить ребенка от несчастного случая на дороге или детской площадке? А когда он в саду или школе? А когда он с бабушкой? А до какого возраста мы можем держать его за руку и контролировать каждое его действие? Я знаю случаи (наверное, и вы тоже), когда «вот такая забота» побуждала родителей совершать даже насильственные действия «из благих намерений» — запирание в комнате, в доме, привязывание к стулу или столу, связывание рук или ног. Конечно, это уже психиатрическое заболевание родителя, а не просто невроз или гиперопека.

Похищение/насилие.

Как мы можем здесь защитить? Я думаю, что только информированием (не запугиванием) и четким объяснением как себя вести в ситуациях с незнакомыми людьми. Сексуальное образование по возрасту и объяснять, что такое личные границы тела. Рассказывать, рассказывать и еще раз рассказывать. А еще важный такой момент. В нашем обществе прививается безусловное послушание взрослому человеку: он старше тебя, значит он прав. Что взрослым нельзя перечить, нельзя отказывать (это не только про взрослых). Понимаете, да? Транслируя детям вот такие установки, необходимо им также пояснять, что это не относится ко всем случаям. Что взрослые не всегда могут иметь благие намерения и не всегда правы. Приводите примеры. Разговаривайте с детьми.

Дело в том, что невозможно контролировать жизнь детей 24 на 7 и так всю жизнь. Когда-то они выйдут на улицу без нас. И нет правильного момента, когда уже можно ребенка отпускать одного за хлебом. Тотальный контроль продиктован нашими страхами гипотетических опасностей и рисков. И это очень вредно для психики наших детей. Мы передаем им собственные страхи и тревоги, провоцируем у детей невроз на пустом месте. Так бывает, что мы сами стали свидетелями или жертвами насилия. И не проработав это со специалистом, мы проецируем свою травму на ребенка. Мы думаем, что если будем опекать его круглосуточно, то сможем его уберечь от того, что пришлось пережить нам когда-то. Но так не работает. Это не помогает.

Наша задача, как родителей — это вырастить автономных и независимых (от нас в первую очередь) людей. Чтобы они могли самостоятельно справляться с жизнью. Пугая и гиперопекая выполнить эту задачу довольно сложно.

Война.

Безусловно, в таких обстоятельствах мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы защитить или спасти своих детей. И на мой взгляд, это один из тех случаев, когда мы действительно должны защитить. Мы не можем предотвратить. Мы не можем влиять. Но постараться защитить можем.

Есть еще одна ситуация, когда мы можем и должны защитить своих детей.

Домашнее насилие.

На самом деле, чаще и больше всего наши дети страдают дома. От нас, от своих родителей. Да-да, читать такое неприятно. Мы предпочитаем думать о том, как опасно на детской площадке или общаться с соседскими детьми. И закрываем глаза на то, как ведем себя дома со своим ребенком. Или молча позволяем кому-то из домашних его обижать. Не несчастный гипотетический случай может убить ребенка, нет. Домашнее насилие, которое происходит с ним на регулярной основе, убивает его каждый день.

Помните, в предыдущих статьях мы уже затрагивали тему функции и роли матери (родителей) в жизни и формировании психики ребенка? Мы для своих детей — это безусловно безопасный мир, где ему должно быть спокойно и надежно. А это в первую очередь про любовь, эмоциональное спокойствие и способность видеть своих детей. Да, мы не всесильны (хотя очень хочется) и не можем защитить ото всех страшных бед и несчастных случаев наших детей. И это сложно принять, с этим не хочется мириться. И кажется, что если все взять под жесткий контроль, то получится организовать безопасную для ребенка жизнь. Это иллюзия и «комплекс Бога». Но есть то, где мы точно всесильны и точно можем повлиять — это наше к ним отношение.

Обнимите своих детей крепко-крепко. Скажите им, как сильно вы их любите и что вы всегда на их стороне.

Я вас тоже обнимаю.