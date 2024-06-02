Можно ли с бывшей УК взыскать компенсацию за «душ» в подвале?

Жители дома устали бороться с УК «Косогорец», управлявшей их домом с октября 2018 года, и выбрали новую. Она начнет работать с 1 июня. Но кто заплатит за предыдущие шесть лет, в течение которых трубы стремительно ветшали?

В первые вода в подвале многоквартирного дома №32/34 по ул. М. Горького на Косой Горе появилась больше пяти лет назад. Председатель совета дома Валентина Азарова обращалась с жалобой и в УК, и в ГЖИ, и на горячую линию губернатора. Поначалу наличие воды объясняли то сильными дождями, то грунтовыми водами, которые внезапно стали попадать в подвал.

Но с годами проблема усиливалась, прорывы в трубах стали очевидны. Сегодня о проведенных работах свидетельствуют не частично замененные участки труб, а чопики (деревянные дюбели), которыми пытались заткнуть течь. Не помогло – вода все равно брызжет.

Сейчас в одну из частей подвала зайти возможно только в болотных сапогах – они же и лежат у порожков, предусмотрительно оставленные слесарями.

Вода начинается прямо возле ступенек, а дальше – ну настоящий бассейн, там только вплавь! В среднюю часть подвала зайти можно, но недалеко. Об этом заранее предупреждает шум брызжущей из дырявых труб воды. Сразу несколько прорывов перекрывают человеку без спецобуви дальнейший проход.

На третьем участке подвала постоянная сырость стала отличной почвой для поганок. Они себя тут чувствуют великолепно и разрастаются на дорожке между кладовыми.

Кладовыми, кстати, жители теперь практически не пользуются. А как ими пользоваться, когда вокруг такая влажность?

Валентина Азарова – На данный момент нет дождей, но воды столько, что утонуть можно. Сколько фундамент нашего дома при таких условиях продержится? Это же опасная ситуация! Текут в подвале все трубы: и канализации, и горячей, и холодной воды, – рассказывает Валентина Азарова.

Любовь Антохина – Нас затопит совсем, и обвалятся подъезды. Чего они ждут? Кто за это потом будет отвечать? – добавляет Любовь Антохина.

Весной жители дома приняли решение о смене управляющей компании. Но вопрос в том, что УК «Косогорец» ежегодно с дома собирала по миллиону рублей. А на что расходовались деньги?

– О работе нам не были предоставлены отчеты, хотя мы их запрашивали. И теперь УК просто уходит, собрав с нас деньги в течение нескольких лет, а новая должна будет устранять все их косяки? – спрашивает председатель совета дома.

Возможно ли взыскать с бывшей УК ущерб? Как доказать ее бездействие? Необходимо ли в этом случае делать экспертизы и какие? Кто может от имени собственников подавать иск к УК о возмещении ущерба?

Об этом «Слободе» рассказал юрист Андрей Князев:

Андрей Князев – Необходимо понимать категорию ремонта: капитальный или текущий. Капремонт, согласно п. 14.2 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, – замена или восстановление строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций или их восстановление.

Целью текущего ремонта, согласно Постановлению Госстроя РФ «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», является восстановление работоспособности элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

Для определения типа ремонта можно провести строительную экспертизу. Специалист определит целесообразность типа ремонта исходя из состояния инженерных коммуникаций.

Если окажется, что неисправности можно устранить в рамках текущего ремонта, жителям нужно будет доказать, что именно бездействие УК явилось их причиной.

В качестве доказательства можно будет приложить обращения жителей по конкретной проблеме, факты отсутствия выполненного ремонта со стороны УК. Так как речь идет о взыскании ущерба, то его также можно определить в рамках того же исследования. Далее – претензионный порядок и исковое заявление, процесс доказывания своей позиции с приведением фактов и доводов.

Однако если исследование укажет, что был все же необходим капремонт инженерных коммуникаций, то УК не будет выступать ответчиком.

В этом случае жителям необходимо провести голосование о капремонте, если их денежные средства накапливаются на спецсчете дома. Если же деньги поступают в «общий котел», то необходимо обращаться в администрацию с заявлением об изменении сроков капитального ремонта.

Что касается того, кто может обратиться в суд, то вопрос также решается через общедомовое голосование, где конкретный житель наделяется полномочиями на обращение с исковым заявлением в суд от имени всех собственников.