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На камеры видеофиксации нарушений ПДД в Тульской области выделили 133 миллиона рублей

На камеры видеофиксации нарушений ПДД в Тульской области выделили 133 миллиона рублей

И еще 90 миллионов – на рассылку «писем счастья» нарушителям ПДД

16 ноября 2021 года в Тульской облдуме прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на 2022 год и на период до 2024 года. На заседание были приглашены профильные министры. В том числе министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник.

По его словам, на региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в рамках которого функционирует система автоматизированной фото-видеофиксации административных правонарушений, запланированы средства бюджета области:

- в 2022 году -  133,420 млн. руб., из них 57 млн руб пойдут на передвижные комплексы, а 75 млн. руб. – на стационарные. Средства заложены именно на поддержание функционирования комплексов, а не на установку новых.

- в 2023 году – 137,237 млн. руб.;

- в 2024 году – 125,372 млн руб.

Напомним, что на территории Тульской области установлено 263 камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

На услуги почтовой связи (пересылку постановлений об административных правонарушениях ПДД) и на обеспечение функционирования системы управления и контроля дорожного движения на территории Тульской области (ЦАФАП) запланировано:

- в 2021 году – 90,447 млн. руб.;

- в 2022 году – 108,282 млн. руб.;

- в 2023 году – 108,282 млн. руб.

Депутаты предложили сэкономить на рассылке «писем счастья»  и перейти на доставку уведомлений в электронном виде, в том числе через сайт Госуслуг.

 


 

Сюжет: публичные слушания бюджета Тульской области на 2022 год
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Автор: Татьяна Алексеева
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Родион Дудник
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