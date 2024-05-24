Nokia, «раскладушки» и музыка из «Бумера»: ностальгия по мобильникам из нулевых

Кадр из «Бригады».

Сегодня это трудно себе представить, но массовая мобильная телефонизация населения стартовала только в начале нулевых — всего четверть века назад.

Siemens и Motorolla

…2000 год. Идешь себе домой из института, и все тебе по колено. В вузе — учеба и девчонки, дома — родители и компьютер, телефон, чтобы общаться и назначать встречи, — обычно около первого корпуса («копейки»). Ну, а если вдруг свидание — договариваемся всегда под «биг-бэном» — часами, стоявшими на площадке перед центральным телеграфом (которые снесли где-то в середине нулевых). Так все мы и ходили — легкие, свободные и зависящие своими планами друг от друга и исключительно по предварительной договоренности…

Но — темп жизни растет. С точки зрения сегодняшних зуммеров, телефоны из нулевых годились только для того, чтобы отправлять и получать смс, звонить и принимать звонки — собственно, и все. Это сегодня юные обладатели прошлогодней модели смартфона поглядывают на модель этого года и подумывают о смене аппарата с двумя камерами на «трехкамерный» — нам в нулевые было куда проще и на порядок интереснее!

Первые мобильные телефоны мы с одногруппниками увидели в начале нулевых. Тогда сотовый был для среднестатистического студента чем-то запредельным — и по статусу, и по цене.

Но у некоторых «продвинутых» ребят они уже начали появляться.

…2001 год. Лекция по специальности для всего нашего потока в «копейке». У студента из параллельной группы обновка — только что поступивший в продажу черный мобильный телефон Siemens A35, с зеленой подсветкой кнопок, малюсеньким монохромным дисплеем (тогда все бюджетные модели мобильных телефонов были монохромными) и изящной антенной. Студент сразу оказался в топе по популярности: на переменах другие студенты занимали очередь, лишь бы на паре подсесть к нему и покрутить в руках это маленькое чудо техники! Очередь стало нереально занять, когда он вскоре поменял телефон на модель с играми — поток студентов к нему стал просто неиссякаемым!..

После окончания института пришло, наконец, и моё время обзавестись мобильной связью.

Моим первым сотовым в 2003 году стала простенькая, серого цвета Motorola без антенны.

На нее был потрачен заработок за пару месяцев работы и средства, полученные от перепродажи гитарного процессора!

Поначалу я даже не всегда носил мобильный телефон с собой, опасаясь, что «мою прелесть» могут банально «отжать».

Мобильник оказался весьма капризным, нечистоплотным и «прожорливым» существом. Прежде всего, связь стоила денег: на первые карты связи уходила ощутимая часть зар­платы! Даже при тех минимальных минутах переговоров по сотовому всегда старались перед звонком четко сформулировать мысли — ведь за разговор платили оба абонента! Другой расходной статьей на мобильную связь были защитные чехлы из кожи со специальным замочком.

В таких чехлах мобильник был надежно защищен, большинство из них было снабжено специальной прищепкой для удобного ношения на ремне.

В то время производители мобильных телефонов делали свои первые шаги, поэтому в продаже имелись самые разные модели, на любой вкус и достаток. Об индивидуальности человека за него самого нередко говорил его мобильный. Дамские несерьезные «раскладушечки», увесистые «кирпичи» работяг, дешевые студенческие «немцы» и супердорогие телефоны марки Vertu с инкрустацией… Скажи, какой у тебя телефон, — и я скажу, кто ты!

«Алло... алло, ***!»

Отдельно о человеке говорила его манера разговаривать по мобильному телефону — здесь мы все были, что называется, первопроходцами (и к сожалению, не всегда с идеальным вкусом). При попадании на чужой номер могли и послать куда подальше, ну, а в тренде среди ответов были пошлейшие «У аппарата!» и «Лодочная станция слушает!».

Кроме «позывного» и самого телефона был еще один важный индивидуальный показатель — сигнал вызова. Не желая довольствоваться встроенными мелодиями, тульские обладатели мобильных часто «забивали» в них мелодии из популярных фильмов про бандитов девяностых — «Бригада», «Бумер», «Бандитский Петербург» и т. д. Можно сказать, что «лихие девяностые» повлияли не только на жителей нашей страны, но и на их музыкальные пристрастия.

Чем заменить антенну?

«Мобильные истории» из начала нулевых вспоминает Ирина Данилова, 38 лет, психолог:

Ирина Данилова Первый мобильный телефон появился у меня в 2002 году. Это была моя боевая «лягушка-раскладушка» марки Ericsson. Сей аппарат я приобрела с рук, без антенны. В качестве антенны я тогда приноровилась использовать большой гвоздь «на семьдесят». Как ни странно, мой лайфхак пришелся нашей деревенской вышке сотовой связи по душе: телефон с гвоздем принимал очень хорошо. Те годы прошли под знаком телесериала «Бригада». Помню, как было по приколу взять в руки «трубу» и сказать в нее мужским басом фразу из сериала: «Кабан, перезвони!»

С тех времен в руках у Ирины перебывало множество моделей самых разных телефонов: Alcatel, LG, Motorola c350 и другие. Все эти мобильники служили верой и правдой, а в некоторых из них даже были полифонические мелодии вызова.

— И вот однажды я все же решила взять себе новенькую Nokia 3310. Взяла кредит в салоне сотовой связи, платила ежемесячно. Оплатила последний взнос 31 декабря — и в ту же ночь потеряла телефон!

Топ-3 мобильных из начала нулевых

Об этих «трубах», как их тогда называли, мечтали все — от мала до велика!

Siemens A35 («немец»)

Строгий эргономичный немецкий телефон с 15 неполифоническими мелодиями имел надежную систему установки сим-карты. Изогнутый прочный корпус телефона выглядел новаторски для своего времени. Экран с зеленой подсветкой. Цена среди конкурентов была минимальной, излишества отсутствовали.

Nokia 3310 («кирпич»)

Надежный мобильный телефон финского (иногда венгерского) производства был изготовлен из ударопрочного пластика. 40+ мелодий, возможность создавать свои мелодии, несколько игр (змейка, стрелялка, карточная игра и т. д.), простой калькулятор, секундомер, будильник — это был настоящий смартфон того времени!

Ericsson Т39МС («лягушка»)

Аппарат шведского производителя был одним из немногих оснащенных флип-крышкой («раскладушкой»), что само по себе смотрелось очень стильно. Внутренняя память мобильника позволяла хранить до 50 номеров. В «раскладушку» был встроен тетрис, 10 заводских звонков и возможность набора и сохранения собственных мелодий вызова.

цифры

3000 рублей стоил простейший мобильный телефон Siemens A35 в начале нулевых.

5300 рублей просили за суперпопулярную Nokia 3310.

3240 рублей — средняя зарплата специалиста (без учета премии и других материальных поощрений) в России в 2001 году.

А знаете ли вы, что…

…первым мобильным телефоном принято считать Dyna TAC американского изобретателя Мартина Купера, представленный в 1973 г.

…в начале нулевых мелодии нельзя было купить, но можно было набрать нотами на кнопках и сохранить прямо в телефоне.

…в первых массовых мобильниках почти не было внутренней памяти — все контакты хранились на SIM-карте.