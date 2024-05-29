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Туляков начнут штрафовать за неубранные собачьи «мины»

Туляков начнут штрафовать за неубранные собачьи «мины»

Инициативу поддержали депутаты городской Думы.

Сегодня, 29 мая, в Туле состоялось очередное заседание городской Думы. В ходе заседания депутаты поддержали проект об уборке туляками экскрементов за собаками после прогулки — соответствующие изменения внесут в Правила благоустройства:

— С января по май поступило около 74 обращений по поводу уборки продуктов жизнедеятельности после выгула животных. Большая часть обращений касалась уборки придомовых территорий и детских площадок, — отметила исполняющая обязанности начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Ирина Стукалова. 

После внесения изменений в Правила, управляющие компании будут обязаны убирать не только мусор с листвой, но и собачьи отходы жизнедеятельности. Ранее УК отказывались убирать экскременты, ссылаясь на отсутствие соответствующего пункта в Правилах благоустройства.

Убирать за питомцами обяжут из владельцев собак: за нарушение правил благоустройства физическим лицам грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. 

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