Почему современные школьники не боятся ЕГЭ?

28 мая выпускники всей страны сдали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на который в стране зарегистрировалось более 621 тысячи человек.

В Тульской области было организовано 47 пунктов проведения экзаменов, на которые пришло более 5000 выпускников.

Myslo побывал на одном из них — в Центре образования № 16 в Туле на ул. Волоховской, 7. Здесь собрались одиннадцатиклассники городской гимназии № 11, Центра образования № 42 и лицея № 1.

Ирина Трунова, руководитель пункта проведения экзаменов:

— У нас сегодня сдают экзамен 126 выпускников, среди которых один ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят подготовлено 10 аудиторий, одна из них со спецпосадкой.

Мы оборудовали все по правилам. Все вещи учащиеся оставляют у сопровождающих. Проход в пункт приема экзаменов организован через рамочный металлоискатель, который реагирует на все технические средства, в том числе телефоны. Во время экзамена ребятам можно выходить в туалет, но в коридоре их сопровождают организаторы.

Несмотря на все эти ограничения, выпускники экзамена не очень-то боялись. Прямо перед школой они смеялись, бурно обсуждали подготовку и позировали фотографу.

Автор Myslo поговорил с ребятами и узнал, в чем секрет такого спокойствия.

Егор Кузнецов, гимназия № 11:

— Лично для меня сегодняшний экзамен не первый: 23 мая я уже сдавал литературу, так что знаю — ничего страшного в ЕГЭ нет. По ощущениям, написал все, что нужно. Ничего шокирующего не было.

Я готовился к экзаменам весь 11-й класс, но делал это умеренно, сном не пренебрегал. Так что в своих силах уверен. Волнения нет вообще. Почему? Я пока сам не определился: либо эмоционально выгорел, либо мне уже все равно.

Я планирую поступать в Москву и стать спортивным журналистом. Мне очень нравится эта профессия. Надеюсь, что все получится! И всем будущим выпускникам хочу передать свой настрой: что бы ни случилось, не воспринимайте ЕГЭ как последний бой. Жизнь после него продолжается!

Софья Сахно, гимназия № 11:

— Если честно, к экзамену по русскому языку я готовилась не так серьезно, как к остальным. Но все равно прорешивал задания, ходила на факультативы. А еще моя бабушка — учитель русского языка, так что я успевала немного позаниматься и с ней.

Пришла сегодня на экзамен и поняла, что нет никакого мандража. Думала, что буду волноваться сильнее. Но экзамена все равно не избежать, я готовилась, так что всё должно быть хорошо. Я рассчитываю, что русский сдам минимум на 85 баллов, примерно такие же ставки делаю на профильную математику и английский. А вот на экзамене по физике буду рада и 70 баллам, он кажется мне самым сложным.

Собираюсь поступать на какую-нибудь инженерную специальность, но на всякий случай сдаю еще и ЕГЭ по английскому языку. Если на инженерное направление поступить не получится, стану экономистом, как мама.

Алина Зотова, гимназия № 11:

— Я понимаю, что от этого экзамена во многом зависит моя жизнь, поэтому немного переживаю. Меня готовила к экзамену по русскому языку моя классная руководительница. Она эксперт ЕГЭ, поэтому ей я доверяю.

Собираюсь поступать в тульский вуз на специальность «прокурорский надзор и судебная деятельность». Работать в этой сфере — это у нас семейное: бабушка трудилась в полиции, мама — в прокуратуре, а папа — в ГИБДД.

По русскому языку мне хотелось бы получить хотя бы 75 баллов. Но это не самый сложный для меня предмет. Я сдаю еще базовую математику, историю и обществознание. Обществознание — самый сложный предмет, потому что слишком обширный. Со всем другим я точно справлюсь.

Всем будущим выпускникам я желаю определяться с профессией как можно быстрее. Так вы сможете понять, какие предметы важны для поступления, и распределить приоритеты, понять, чему важно уделять время.

Дароб Кадиров, Центр образования № 42:

— Ощущения отличные, никакого страха. Я к экзамену особенно не готовился и надеюсь на удачу. В школе варианты прорешивал, конечно, но без фанатизма. Выбрал веселую и интересную жизнь (смеется).

Это мой первый экзамен, впереди еще профильная математика, обществознание и физика. Надеюсь, все получится и я поступлю на инженера в строительной сфере.

Мой совет всем: будьте уверены в себе и выпейте утром перед экзаменом кофе, он придаст сил!

Полина Мухина, гимназия № 11:

— Это мой первый экзамен. Помимо русского языка, я сдаю еще базовую математику, историю и обществознание. Собираюсь поступать на юридический факультет. С профессией определилась еще в классе девятом. Я занимаюсь военно-патриотической деятельностью и хочу это продолжить.

Русский для меня — один из самых сложных экзаменов. Я готовилась, но мандраж немного есть. Хотя, если подумать, готова ко всему. Какой бы результат ни был, на пути к моей цели он меня не остановит.