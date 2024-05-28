  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Интервью
  5. Почему современные школьники не боятся ЕГЭ? - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Почему современные школьники не боятся ЕГЭ?

Почему современные школьники не боятся ЕГЭ?

Поговорили с ребятами прямо перед экзаменом по русскому языку. Ответы нас впечатлили!

28 мая выпускники всей страны сдали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на который в стране зарегистрировалось более 621 тысячи человек. 

_ZYB6579.JPG

В Тульской области было организовано 47 пунктов проведения экзаменов, на которые пришло более 5000 выпускников.

_ZYB6470.JPG

Myslo побывал на одном из них — в Центре образования № 16 в Туле на ул. Волоховской, 7. Здесь собрались одиннадцатиклассники городской гимназии № 11, Центра образования № 42 и лицея № 1.

_ZYB6496.JPG

Ирина Трунова, руководитель пункта проведения экзаменов:

— У нас сегодня сдают экзамен 126 выпускников, среди которых один ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят подготовлено 10 аудиторий, одна из них со спецпосадкой.

Мы оборудовали все по правилам. Все вещи учащиеся оставляют у сопровождающих. Проход в пункт приема экзаменов организован через рамочный металлоискатель, который реагирует на все технические средства, в том числе телефоны. Во время экзамена ребятам можно выходить в туалет, но в коридоре их сопровождают организаторы.

_ZYB6598.JPG

Несмотря на все эти ограничения, выпускники экзамена не очень-то боялись. Прямо перед школой они смеялись, бурно обсуждали подготовку и позировали фотографу.

Автор Myslo поговорил с ребятами и узнал, в чем секрет такого спокойствия.

_ZYB6452.JPG

Егор Кузнецов, гимназия № 11:

— Лично для меня сегодняшний экзамен не первый: 23 мая я уже сдавал литературу, так что знаю — ничего страшного в ЕГЭ нет. По ощущениям, написал все, что нужно. Ничего шокирующего не было. 

Я готовился к экзаменам весь 11-й класс, но делал это умеренно, сном не пренебрегал. Так что в своих силах уверен. Волнения нет вообще. Почему? Я пока сам не определился: либо эмоционально выгорел, либо мне уже все равно. 

Я планирую поступать в Москву и стать спортивным журналистом. Мне очень нравится эта профессия. Надеюсь, что все получится! И всем будущим выпускникам хочу передать свой настрой: что бы ни случилось, не воспринимайте ЕГЭ как последний бой. Жизнь после него продолжается!

_ZYB6461.JPG

Софья Сахно, гимназия № 11: 

— Если честно, к экзамену по русскому языку я готовилась не так серьезно, как к остальным. Но все равно прорешивал задания, ходила на факультативы. А еще моя бабушка — учитель русского языка, так что я успевала немного позаниматься и с ней.

Пришла сегодня на экзамен и поняла, что нет никакого мандража. Думала, что буду волноваться сильнее. Но экзамена все равно не избежать, я готовилась, так что всё должно быть хорошо. Я рассчитываю, что русский сдам минимум на 85 баллов, примерно такие же ставки делаю на профильную математику и английский. А вот на экзамене по физике буду рада и 70 баллам, он кажется мне самым сложным.

Собираюсь поступать на какую-нибудь инженерную специальность, но на всякий случай сдаю еще и ЕГЭ по английскому языку. Если на инженерное направление поступить не получится, стану экономистом, как мама.

_ZYB6478.JPG

Алина Зотова, гимназия № 11:

— Я понимаю, что от этого экзамена во многом зависит моя жизнь, поэтому немного переживаю. Меня готовила к экзамену по русскому языку моя классная руководительница. Она эксперт ЕГЭ, поэтому ей я доверяю.

Собираюсь поступать в тульский вуз на специальность «прокурорский надзор и судебная деятельность». Работать в этой сфере — это у нас семейное: бабушка трудилась в полиции, мама — в прокуратуре, а папа — в ГИБДД. 

По русскому языку мне хотелось бы получить хотя бы 75 баллов. Но это не самый сложный для меня предмет. Я сдаю еще базовую математику, историю и обществознание. Обществознание — самый сложный предмет, потому что слишком обширный. Со всем другим я точно справлюсь.

Всем будущим выпускникам я желаю определяться с профессией как можно быстрее. Так вы сможете понять, какие предметы важны для поступления, и распределить приоритеты, понять, чему важно уделять время.

_ZYB6482.JPG

Дароб Кадиров, Центр образования № 42:

— Ощущения отличные, никакого страха. Я к экзамену особенно не готовился и надеюсь на удачу. В школе варианты прорешивал, конечно, но без фанатизма. Выбрал веселую и интересную жизнь (смеется).

Это мой первый экзамен, впереди еще профильная математика, обществознание и физика. Надеюсь, все получится и я поступлю на инженера в строительной сфере.

Мой совет всем: будьте уверены в себе и выпейте утром перед экзаменом кофе, он придаст сил!

_ZYB6489.JPG

Полина Мухина, гимназия № 11:

— Это мой первый экзамен. Помимо русского языка, я сдаю еще базовую математику, историю и обществознание. Собираюсь поступать на юридический факультет. С профессией определилась еще в классе девятом. Я занимаюсь военно-патриотической деятельностью и хочу это продолжить. 

Русский для меня — один из самых сложных экзаменов. Я готовилась, но мандраж немного есть. Хотя, если подумать, готова ко всему. Какой бы результат ни был, на пути к моей цели он меня не остановит.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:05 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Принимать ли летом витамин D и как не допустить теплового удара – советы педиатра
Принимать ли летом витамин D и как не допустить теплового удара – советы педиатра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.