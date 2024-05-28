Погода в Туле 29 мая: жара и пониженное давление

По данным синоптиков, осадков не ожидается.

В среду в регионе прогнозируется небольшая облачность. Без осадков, ветер южной четверти, до восьми метров в секунду.

Температура ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.