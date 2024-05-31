Части Тулы: хорошо ли вы разбираетесь в тульских «районах, кварталах»? – Новый тест от Myslo

Всего в Туле сейчас пять районов. Официальные их названия известны: Центральный, Пролетарский, Зареченский, Советский и Привокзальный. Давайте углубимся в их историю и виртуально «пройдемся по их улочкам» сейчас.
Зарик, Пролёт, Зелик и другие округа и райончики. Какое всё родное и близкое! А хорошо ли мы знаем, как тут всё устроено?
Всего в Туле сейчас пять районов. Официальные их названия известны: Центральный, Пролетарский, Зареченский, Советский и Привокзальный. Давайте углубимся в их историю и виртуально «пройдемся по их улочкам» сейчас.
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