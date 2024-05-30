Арт-сериал про уто-рыбок и пластмассовые фламинго: Александр Багно рассказал о своей матрице миражей

Фото Алексея Пирязева

Александр Багно — уникальный человек, совмещающий в себе талант и актера, и художника. Он ведущий актер театра «Эрмитаж», а во вторник, 28 мая, провел творческий финисаж своей выставки «Матрица миражей: пробуди свои эмоции» (0+)

Художник родом из Воронежа. Там же он окончил школу и получил высшее образование по специальностям инженер и экономист, долгое время работал менеджером в финансовой сфере.

— В 33 года уехал из родного города, чтобы перезагрузиться. Год я жил отшельником наедине с холстами и созданием именно той жизни, о которой я мечтал. В Тулу приехал шесть лет назад уже с осознанием, что ни за что не стану больше работать менеджером. Пришел в театр и сказал, что хочу быть актером. Меня пытались убедить, что надо работать менеджером и у них есть такая вакансия. Но в итоге все же меня взяли с испытательным сроком.

Сначала давали небольшие роли, но постепенно репертуар расширялся, и мне стали доверять крупных персонажей в постановках. Как бы ни складывалась судьба, я родился художником и буду им оставаться. Театр же обогатил меня, позволил развиваться и создавать перфомансы, делая выставки более яркими и творческими, — отметил Александр.

Картины Багно — это творческое отражение окружающей реальности.

— Я пишу в стиле сюрреализма и символизма. Один из частых элементов, который присутствует на многих моих картинах– это яйцо. Оно являет собой символ новой жизни. Этот же смысл в какой-то мере несут и выдуманные мной несуществующие в реальности предметы. Далеко не всегда сразу очевидно, что таких предметов на самом деле нет, а значит, в сознании зрителя они получают право на существование.

Одна из ярких работ Александра Багно — картина «Пласт/масса».

— Через образы фламинго и воробья я передал то, что происходит сейчас в мире. Воробей в стеклянной бутылке — это каждый из нас, который наблюдает в соцсетях через экраны компьютеров и мобильных телефонов за яркой, красивой жизнью других людей. Пластмассовые фламинго — это как раз та мнимая красота, к который многие стремятся. Именно поэтому воробей и поменял цвет оперения, посыпал себя блестками, чтобы хоть немного походить на этих фламинго. Но он все равно остался воробьем. Вокруг же всего этого летают мусорные пакеты, пустые баклажки… Хотя и они при умелом наложении фильтра не сразу заметны на фоне общей гламурности.

Утки — вторая страсть художника. На выставке был представлен целый арт-сериал «Wake up! / Пробудись!» с уточками в главной роли. Центральная его работа «Обнуление».

— Зрение — это не то, что видят твои глаза, это образ, который создаёт твой мозг. Наш здравый смысл защищает наше зрение. Обычно люди не видят то, что противоречит их логике, и это нормально. Поэтому всё это проецируется в их сновидениях. Рыбо-утки или уто-рыбки — главные персонажи в серии работ «WAKE UP!». Они не всегда успевают вовремя пробудиться, в результате чего становятся участниками забавных ситуаций. На данный холст спроецирован момент погружения и выхода из царства сновидений. Обнуление сна и реальности. Утёнок, чувствующий себя во сне рыбкой, пробуждается и осознает, что он утенок. Параллельно художник Багно засыпает и чувствует себя тем самым утенком, вернувшимся из сна, где он плавал рыбкой.

Экскурсия по работам завершилась лотереей и подарками для гостей финисажа.

Кстати, хоть официально выставка «Матрица миражей: пробуди свои эмоции» закрылась, но у вас ещё есть пара деньков, чтобы её увидеть! До 31 мая в мультикультурном центре «Дом Чехова».

Мультикультурный центр «Дом Чехова» — проект театрально-концертного центра «Эрмитаж», расположенный в центре Тулы: проспект Ленина, 56-а.



Это многофункциональный творческий центр, в котором проходят мероприятия в различных направлениях, начиная от акустических квартирников, заканчивая театральной кухней и Чеховскими чтениями.

Большое внимание уделяется творческому, интеллектуальному и личностному развитию. На базе центра проходят:

Творческая лаборатория: мастер-классы по живописи, гончарное искусство, лепка из полимерной глины и др.

Акустические квартирники и джем-сейшены, музыкальные перформансы и просто интересные тусовки. Здесь проходят вечера романса, джаза, народной и современной музыки, рассчитанные на небольшое количество участников. Это позволяет слушателям оказаться в центре музыкального действа, быть не гостем концерта, а его соучастником.

Театрализованные интерактивные представления для юных туляков.

Различные выставки.

О предстоящих мероприятиях можно узнать на сайте «Дом Чехова» или в его соцсетях.