Рыбам не избежать проблем с деньгами, а Весов ждет новый страстный роман

Овен (21.03−20.04): То, к чему вы стремитесь, может оказаться противоположным тому, что вам необходимо совершить в реальности. Страх за свое будущее, возможно, заставит вас строить «коварные замыслы». Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию — подобные занятия не лучшим образом отражаются на характере и самочувствии. Поверьте, есть куда более рациональные и честные способы решения проблем. В пятницу вам, вероятно, придется общаться с дальними родственниками или давно забытыми знакомыми. Субботу стоит посвятить исполнению своего желания как следует отдохнуть.

Про деньги. Постарайтесь не совершать серьезных трат в начале недели. В четверг было бы неплохо начать новые долгосрочный проект. В пятницу стоит проявить трудолюбие, это будет напрямую способствовать вашим финансовым успехам.

Про любовь. Наступило время для раздумья и выбора. Не стоит строить глазки всем, кто вам симпатичен, без исключения. Не вызывайте ревность. Наиболее подходящий для принятия серьезного решения момент ждет вас в пятницу.

Про интим. Ни в коем случае не занимайтесь любовью в гостях, в случайном месте или в машине — неровен час, подцепите какую-нибудь заразу. Хотя ее, безусловно, можно найти и дома — но лучше минимизировать опасность. Кстати, тщательно проглаженные простыни и пододеяльники весьма успокоят вас и даже позволят расслабиться.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 9.

Телец (21.04−21.05): Начинайте активно изменять себя и ищите новые, неординарные пути в личной жизни. Оказав услугу начальству в понедельник, вы тем самым поможете ему решить сложную ситуацию — и оно непременно отблагодарит вас. Пятница — прекрасный день для встреч и дружеских вечеринок: не забудьте созвониться с друзьями, близкими и знакомыми — всеми, кого бы вам хотелось повидать. В конце недели вас могут подвести деловые партнеры. В четверг возможна конфликтная ситуация с детьми.

Про деньги. Финансовое положение может значительно улучшиться в том случае, если у вас действительно надежные деловые партнеры. Постарайтесь лишний раз в этом убедиться. И пока не ищите новые рынки сбыта и новых клиентов.

Про любовь. В начале недели вы можете так быть загружены на работе, что практически не будете вспоминать о своей личной жизни. Четверг и суббота подходят для романтических встреч. Воскресенье — не совсем удачный момент для сцен ревности и выяснения отношений.

Про интим. По мнению небесных светил, эту неделю вам следует провести в очень тесном семейном кругу: разгадывая кроссворды! Между прочим, подобное предсказание вовсе не означает, что непосредственно полового акта у вас не предвидится. Британские ученые считают, что напряженная умственная работа усиливает приток крови к мозгу. А это не только усиливает креативность, но и стимулирует разнообразные эротические фантазии.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 6.

Близнецы (22.05−21.06): События располагают к тому, чтобы предпринять все усилия для раскрытия вашего таланта. Вы на этой неделе окажетесь необычайно удачным собеседником. Новые приятные знакомства откроют перспективы, о которых вы даже не мечтали. Вас ждет успех и в обучении. Если вам необходима новая информация, которая позволит повысить уровень профессионализма, — не ленитесь получить ее. Постарайтесь быть терпеливее к окружающим, простите им маленькие слабости. Старайтесь не доверять случайным знакомым. Следите за своей речью.

Про деньги. Вы получите весьма солидную прибыль. Ваши творческие идеи принесут вам настоящий успех. Также вас порадует дорогой подарок от любимого человека.

Про любовь. Постарайтесь осознать всю нелепость возможных размолвок в ваших отношениях. У вас все хорошо, а будет еще лучше. Вы любите и любимы. И проведёте много дней и ночей вместе.

Про интим. Близнецы будут взирать на всех, кто отличается неторопливостью, консерватизмом и правильностью, точно кролик на удава. Не исключено, что вы даже возжаждете оказаться в постели с таким человеком. Интересно, понравится ли вам данный эксперимент?

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 3.

Рак (22.06−22.07): Ваш социальный статус достаточно прочен, но в середине недели понадобится поддержка покровителей. Обращаясь с просьбой, проявите дипломатию и такт. Во вторник или среду постарайтесь быть гибче при обсуждении деловых вопросов с начальством. Не настаивайте на своей точке зрения, поскольку это покажет уязвимость вашей позиции. В пятницу внимательно следите за тем, что происходит вокруг вас. Не отказывайтесь от новых идей.

Про деньги. На этой неделе возможны некоторые финансовые ограничения, поэтому приобретайте только самое необходимое. Но скоро ваш бизнес начнет процветать. Самыми удачными днями будут вторник и пятница.

Про любовь. Проявите побольше уверенности в собственной неотразимости, и на этой неделе у вас появится возможность изменить не совсем устраивающую вас ситуацию в личной жизни. Постарайтесь не сидеть дома, идите танцевать, гулять, загорать, смотреть кино.

Про интим. Ракам показан крепкий сон в объятиях своего партнера, а вовсе не какие-либо нестандартные забавы. Другое дело, что ваше воображение окажется до крайности раздразненным событиями недели, что не позволит вам просто так заснуть. Ну что ж, сделайте «это» по-быстрому, а потом скорее — на боковую.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 3.

Лев (23.07−23.08): Понедельник удачен для поездок и командировок. Во вторник нежелательно вступать в споры и пререкания с начальством. Неделя полна разнообразными событиями. Не позволяйте эмоциям диктовать вам поступки. Больше доверяйте своей интуиции, но не принимайте скоропалительных решений. Важно определиться с деловыми партнерами: если ваши пути разойдутся, то не стоит сожалеть об этом. В пятницу желательно не назначать серьезных встреч. Отложите подписание важных договоров, так как вероятны недоразумения и обманы. Выходные обещают быть удачными во всех отношениях.

Про деньги. На работе возможны довольно нервные ситуации и резкие перемены. Проявите выдержку и подождите, когда всё уляжется. Неплохим днем для похода по магазинам будет пятница.

Про любовь. Среда может стать знаменательной датой — началом нового романа. Временное затишье стоит использовать для прояснения своих мыслей и чувств. Будьте разборчивы в связах.

Про интим. На этой неделе у Львов есть и вдохновение, и силы — а значит, им есть где развернуться. Отведите душу в прямом смысле слова на вашем ненаглядном «чуде» — пусть он/она дрожит под вашими руками, словно барабан или тамтам; пусть тело и душа поют под вашими губами, точно флейта; пусть от вашего языка он/она стонет, точно скрипка.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 4.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе желательно соразмерять свои силы и не создавать себе перегрузки на работе. Обратите внимание на свой внешний вид: усилия не пропадут даром, и вас обязательно заметят и оценят. В среду встреча со старым другом, которую вы давно откладывали, наконец-то состоится и принесет определенную пользу. В пятницу, конечно, объективных трудностей не избежать, но вам будет по плечу решение текущих задач и житейских проблем. Но не стоит ожидать в этот день особых успехов от командировок, переговоров и выступлений.

Про деньги. Финансовое положение в начале недели может не устраивать вас, но к выходным оно изменится к лучшему. Возможно неожиданное поступление денег. Не путайте личные отношения с рабочими.

Про любовь. Вас так закрутит водоворот незапланированных событий, что вы, похоже, сможете посвятить любимому человеку только выходные. Хотя бы на эти дни спланируйте путешествие, и совсем не обязательно, чтобы оно было дальним.

Про интим. Звезды предвещают вам некоторую робость и стеснительность, особенно если вы оказываетесь с новым человеком тет-а-тет в первый раз. Что уж говорить непосредственно о близости, если вы будете стесняться даже чихать при нем? Раскрепоститься вам помогут сладковатые духи с нотами сирени и ландыша, а также достаточно сладкий и крепкий алкоголь — мартини, ликер, вермут. Только не переборщите с дозой, иначе рискуете оказаться не в постели, а в уборной.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 5.

Весы (24.09−23.10): На этой неделе судьба может подарить вам приятные знакомства, которые если и не сыграют яркой роли в личной жизни, то непременно помогут в делах. Будьте осторожнее при принятии решений — самообман способен сыграть с вами злую шутку. Благоприятное время для улучшения отношений с начальством или поступления на новую работу. Четверг — хороший день для публичных выступлений. В пятницу вокруг вас могут кипеть настоящие страсти — постарайтесь сохранить спокойствие. Воскресенье может оказаться противоречивым днем.

Про деньги. В целом неделя стабильна в финансовом плане. В понедельник вероятны денежные поступления, причем крупные. Удачны покупки и приобретения. График работы будет не слишком напряженным.

Про любовь. Уделяйте больше внимания любимому человеку, иначе он решит, что ваши чувства к нему охладели. Хотя, возможно, так оно и есть. В этом случае, выбор, демонстрировать ли ему это, остается целиком и полностью за вами. Впрочем, именно на этой неделе возможна случайная встреча, которая грозит перерасти в бурный и страстный новый роман.

Про интим. Весам придется усиленно охранять территорию своего семейного очага и любовного ложа от посягательств на него. А желающих будет очень много. Родственники, знакомые, близкие друзья — все как сговорились и норовят дать вам указания, как надо жить, воспитывать детей и заниматься сексом. Не пускайте никого на порог: ваша интимная жизнь — только ваше дело!

Благоприятные дни: 3, 6; неблагоприятные: 8.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе появятся замыслы новых проектов, желание и возможность их осуществить — только не забывайте о разумной осторожности. Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте участие в серьезных коммерческих проектах. Небольшие неурядицы в конце концов пойдут вам на пользу, если вы направите события в позитивное русло. Вторник может оказаться благоприятным днем для обращения с просьбами к начальству. В четверг учите, общайтесь и обогащайтесь новыми полезными связями. В воскресенье постарайтесь прийти к единому мнению с близкими людьми.

Про деньги. Ваши идеи примут на ура. Ваш авторитет на работе растет. Начальство будет считаться с вашим мнением. Вы получите солидный доход и можете даже рассчитывать на премию.

Про любовь. Вы можете слишком крепко сжать свои страстные объятия, и любимый человек поспешит отойти подальше от вас на безопасное для него расстояние. Тактика должна быть более осторожной. Проявите любовь и заботу, но не давите.

Про интим. В своих желаниях Скорпионы совпадут со своей второй половинкой: вам может понравиться идея о капельке садо-мазо как дополнении к привычным ласкам. Возможно, это будет кожаный ремень, которым вы по очереди и любовно друг друга отстегаете. Или же вы выберете усиленную оральную стимуляцию, и, как пикантное дополнение к ним — ощутимые покусывания?

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 8.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя принесет вам ощущение внутренней свободы. Активно двигайтесь к намеченной цели — партнеры помогут и поддержат вас. Если вы все решили и продумали, то эта неделя благоприятна для смены работы. Во вторник не беритесь за несколько дел сразу: эта ноша может оказаться вам не по плечу. Четверг, вероятно, расстроит вас мелкими неурядицами в области деловых переговоров, однако не стоит поддаваться эмоциям. Во второй половине недели дети потребуют от вас пристального внимания. В выходные у вас может возникнуть проблема выбора, например, между заработком и отдыхом.

Про деньги. Постарайтесь удержаться от излишне широких жестов, вы можете оказаться просто не в состоянии себе такого позволить. В четверг удачно пройдет деловая встреча с новыми партнерами в неформальной обстановке. Не тратьте выходные на походы по магазинам, лучше отправляйтесь за город.

Про любовь. Выглядеть вы на этой неделе будете просто великолепно, но вот излишнее легкомыслие вам может повредить. Постарайтесь по возможности контролировать свои действия и отдавать себе отчет о возможных последствиях. Не флиртуйте со всеми подряд.

Про интим. Стрельцы на этой неделе склонны использовать секс в качестве мести — и их это совершенно не смущает. Даже если вас уличат в не слишком-то моральном поведении, вам будет все равно, вы и глазом не моргнете! Главное, что вы смогли постоять за себя и показать обидчикам, где раки зимуют!

Благоприятные дни: 5, 7; неблагоприятные: 9.

Козерог (22.12−20.01): Вполне вероятно, что вам придется с головой влезть не в свое дело. Приготовьтесь к тому, что придется защищать свои права и объяснять, что вы вообще тут делаете. Вероятны творческие озарения, поэтому прислушивайтесь к голосу своей интуиции. Понедельник благоприятен для накопления информации и контактов. Вторник — для дел солидных, среда — для диспутов. В пятницу постарайтесь завершить большую часть начатых дел.

Про деньги. Ваш финансовый ресурс потихонечку начинает истощаться, а денежных поступлений на этой неделе пока не предвидится. Поэтому лучше сейчас не разбрасываться деньгами. И включить режим экономии.

Про любовь. Неделя весьма удачна в плане личных отношений. Главное — продемонстрировать, на что вы способны, произвести должное впечатление на любимого человека. Учитывайте его пожелания и вкусы.

Про интим. Козерогам необходимо позаботиться о спокойствии своих соседей. Не исключено, что в ближайшие дни вам захочется оторваться и очень громко засвидетельствовать свою благодарность любимому человеку за его/ее старания по вашему удовлетворению. Так что, либо крепче сжимайте зубами подушку, либо забейте — пусть все тихо завидуют.

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 3.

Водолей (21.01−19.02): На этой неделе наивысшую ценность для вас будет иметь время. Главное — не забывайте о нем, иначе не сможете завершить все намеченное. А намечено будет немало. На работе постарайтесь быть сдержаннее: вы будете предметом обсуждения среди коллег — ни к чему давать им дополнительную пищу для сплетен. Вторая половина недели благоприятна для реорганизации и расширения собственного дела. Путешествие, которое начнется в четверг, может оказаться на редкость удачным. Во второй половине недели желательно соблюдать разумную умеренность в делах и желаниях.

Про деньги. На этой неделе берегите свой кошелек. Не отвечайте на телефонные звонки с незнакомых номеров, это могут оказаться мошенники. Деньги с немалой вероятностью начнут уплывать сквозь ваши пальцы.

Про любовь. Вас ждут романтические приключения, только не попадитесь в сети охотников за материальными благами, это вполне вероятно. Будьте осторожным с новыми знакомствами. Среда и суббота — удачные дни для встреч и свиданий.

Про интим. Вам хочется, скорее, комфорта, нежели бурной страсти, поэтому вы склонны отказать романтически настроенному юнцу/девушке, предлагающему вам поцелуи на скамейке и объятия в подъезде. Зато жуир/дама на собственном автомобиле вызовет у вас куда большее понимание и ответную приязнь!

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 7.

Рыбы (20.02−20.03): В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры, так как очень велик риск больших потерь. Вторник и среда могут оказаться самыми сложными днями недели. Пятница обнадежит своевременной помощью друзей. В субботу можно быстро и решительно разобраться со всеми возникающими вопросами. Обратите внимание на возникающее в вас вдохновение, как можно бережнее отнеситесь к нему — оно благотворно скажется на вашей деятельности. Постарайтесь не суетиться.

Про деньги. Новых поступлений пока не предвидится, финансовое положение вас не слишком устраивает. В семье могут испортиться отношения, в том числе из-за проблем с деньгами.

Про любовь. На этой неделе лучше плыть по течению, чем пытаться оседлать бурные волны. Вы можете наделать массу ошибок. В выходные у вас может появиться новое увлечение, которое заставит вас потерять голову в бурном потоке чувств.

Про интим. Взгляните на привычные вам вещи другими глазами. Тем, у кого никак не получается это сделать, можно даже надеть очки. Кстати, имейте в виду, что положительные диоптрии увеличивают предметы, а женщины в роговых очках, по мнению мужчин, выглядят очень даже сексуально и вызывающе!

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 8.