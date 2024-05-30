Друзья Алексея Воробьева объяснили, почему он повесил флаг США: это подарок отца Анжелины Джоли

Фото с личной страницы Алексея Воробьева.

По Сети разошелся кадр из видеоролика, который артист снял в своем доме в Лос-Анджелесе.

Наши коллеги из «Комсомолки» продолжили тему, которая вчера взорвала интернет.

По Сети разошелся кадр из видеоролика, который артист снял в своем доме в Лос-Анджелесе. На снимке видна стена, на которой висит американский флаг. Многие поклонники сочли это недопустимым и обрушили шквал негатива на Воробьева. За Алексея вступился его друг, вот что он рассказал нашим коллегам:

— Уж в чем-чем, а в недостаточной любви к России играющего на тульской гармони на всех концертах артиста обвинять смешно. Это его Родина, он любит ее беззаветно и всегда подчеркивает, что именно здесь его место и его зрители.

Он много снимается за рубежом, но большую часть времени проводит именно здесь. Только что закончились, например, съемки в большом проекте Первого канала, который выйдет осенью. А в спортивной драме «Больше чем футбол», которая тоже выйдет осенью, он сыграл капитана сборной России.

Леша много выступает на родине — поет, работает на ТВ. Он здесь зарабатывает и здесь платит налоги. А в Америке он уже много лет бывает по работе, вот сейчас участвует в подготовке выхода 25-миллионного байопика «Рейган». И именно оттуда этот флаг.



Фото с личной страницы Алексея Воробьева в соцсети.

— Это не просто флаг. Это дань уважения американских коллег байопика «Рейган» к русскому артисту и его стране. Именно этот флаг в кадре висит в Белом доме. Его подарил Алексею после съемок в знак уважения, снабдив соответствующей надписью, его партнер по съемочной площадке — отец Анджелины Джоли, оскароносный Джон Войт, сыгравший офицера КГБ в отставке — большой, кстати, поклонник России. Он республиканец, горячо поддерживает Дональда Трампа.



Джон Войт и Алексей Воробьев подружились на съемках фильма

«Рейган» и общаются до сих пор. Фото: социальные сети.