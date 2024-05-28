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  5. 28 мая: 1123 объятия за 60 минут и курганская баня-путешественница - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
28 мая: 1123 объятия за 60 минут и курганская баня-путешественница

28 мая: 1123 объятия за 60 минут и курганская баня-путешественница

Доброе утро! Настраиваемся на новый рабочий день вместе с аппетитным завтраком и порцией хороших новостей. Поехали!

Включайте кондиционеры. Сегодня в Туле ясная погода и до +25 градусов.

Абубакар Тахиру, 29-летний студент из Ганы, изучающий лесоводство в Алабаме (США), установил необычный мировой рекорд, обняв за час 1123 дерева.  

Заинтересовавшийся охраной природы еще в детстве, Абубакар отправился в местный Национальный заповедник Таскджи с целью привлечь внимание к важности деревьев.  

Для достижения рекорда Абубакару нужно было крепко обхватывать каждый ствол обеими руками, не причиняя при этом вреда растениям.  Кроме того, нельзя было обнимать одно и то же дерево дважды, что требовало от него быстроты и ловкости.

Используя свой опыт в лесоводстве и любовь к природе, Абубакар успешно выполнил свою миссию, зафиксированную представителями Книги рекордов Гиннесса.  Он подчеркнул, что его рекорд не был нацелен на славу, а был призван  повысить осведомленность людей о  необходимости охраны деревьев.  

Сегодня встаем вместе с Братья Грим - Кустурица.

Телеграм-канал "Короче, Курган" на протяжении целого месяца следил за необычным плаванием бани, которая оказалась в реке Тобол после наводнения. 

История бани-путешественницы началась 25 апреля, когда в Кургане, как и в других регионах России, прошло наводнение. Из-за сильного подъема уровня воды баня с чьего-то участка была унесена течением.

11 мая канал "Короче, Курган" опубликовал видео местной жительницы, на котором деревянное сооружение проплывало под мостом через реку Тобол. Женщина, используя нецензурную лексику, выразила беспокойство о том, что баня может врезаться в опору моста. Однако баня только повредила трубу и продолжила свое путешествие. 

На следующий день "Короче, Курган" сообщил, что баня приплыла на пляж Бабьи пески и села на мель.

25 мая, спустя две недели, приключения бани, похоже, закончились. Она осталась на берегу реки, и у нее появились первые посетители. 

История бани-путешественницы стала местной легендой и доказательством того, что даже в самых необычных ситуациях можно найти повод для юмора и удивления.

Художник Джеймс Кук специализируется на создании графических работ с использованием старых печатных машинок. Его рисунки состоят из различных букв и символов, которые он использует для создания теней, контуров и фактуры.

Необычного настроения!

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