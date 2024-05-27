Книги на лето
1 и 2 июня в кластере «Октава» во второй раз пройдет фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето».
На протяжении двух дней гостей фестиваля ждет разнообразная программа от проекта «Книги на Октаве», состоящая из встреч с писателями, лекций редакторов и издателей, а также многочисленных мастер-классов для детей всех возрастов и их родителей.
Полная программа по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
1 июня 2024, суббота
12:00
2 июня 2024, воскресенье
12:00
6 июня, четверг 00:00
1 июня, суббота 00:00
1 - 2 июня
8 июня, суббота 00:00
31 мая - 1 июня
1 июня, суббота 00:00