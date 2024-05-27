1 и 2 июня в кластере «Октава» во второй раз пройдет фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето».



На протяжении двух дней гостей фестиваля ждет разнообразная программа от проекта «Книги на Октаве», состоящая из встреч с писателями, лекций редакторов и издателей, а также многочисленных мастер-классов для детей всех возрастов и их родителей.



Полная программа по ссылке.