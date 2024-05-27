  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Фестивали
  4. Книги на лето - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Книги на лето

Книги на лето

1 и 2 июня в кластере «Октава» во второй раз пройдет фестиваль детской и подростковой литературы «Книги на лето».

На протяжении двух дней гостей фестиваля ждет разнообразная программа от проекта «Книги на Октаве», состоящая из встреч с писателями, лекций редакторов и издателей, а также многочисленных мастер-классов для детей всех возрастов и их родителей.

Полная программа по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
1 июня 2024, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
2 июня 2024, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Бал
6 июня, четверг 00:00
Городской концертный зал
Белые розы, розовые слоны
1 июня, суббота 00:00
Тульский камерный драматический театр
Книги на лето
1 - 2 июня
Октава, творческий индустриальный кластер
Хип-хоп фестиваль в «Октаве»
8 июня, суббота 00:00
Октава, творческий индустриальный кластер
Креафест
31 мая - 1 июня
Добродей, ремесленный двор
Будущие звезды российского цирка
1 июня, суббота 00:00
Родина, молодежный центр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.