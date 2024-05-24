«Том Сойер Фест»: как возвращают цвет старым домам Тулы

Как, за чей счет и какими силами восстанавливают деревянные дома в центре оружейной столицы? Узнали всё и готовы делиться.

Деревянные дома близ центра города, можно сказать, символ Тулы. И очень многие находят в этом очарование. Среди таких людей — активисты «Том Сойер Феста». Вот уже несколько лет подряд каждое лето они восстанавливают старые дома, добавляя им красок и жизни.

Во главе «Том Сойер Феста» в Туле — молодая и харизматичная Евгения Сиволоцкая, она координатор проекта и идейный вдохновитель.

— Мы работаем в Туле уже четвертый сезон, а вообще «Том Сойер Фест» гораздо старше. Все началось с Самары, сейчас к проекту подключилось уже порядка 80 городов. В каждом ребята поступают по-своему: где-то восстанавливают арт-объекты, где-то — заборы.

Мы же занимаемся домами. В нашем городе это актуально. Старые частные деревянные дома нельзя отремонтировать за государственные деньги, а владельцам чаще всего работы не по карману. Единственный выход — собраться всем вместе и сделать всё своими руками.

Конечно, о фундаментальных работах речь не идет. Волонтеры зачищают и красят фасады, замазывают трещины и восстанавливают резьбу на окнах. Если нужно что-то посерьезнее — привлекаются специалисты за деньги, но и в этом случае ремонт проводят только косметический.

Всего в проекте постоянно участвует шесть человек, все остальные — волонтеры. Во время работ на больших объектах их собирается больше 30.





Дом на ул. Глеба Успенского, 7 в Туле.

В этом году в Туле ребята из «Том Сойер Феста» приведут в порядок два дома — на ул. Глеба Успенского, 7 и на ул. Гоголевской, 34.

— С каждым годом работа у нас все сложнее. Дом на ул. Глеба Успенского, например, больше тех, что мы делали раньше. Будет непросто. Но разве было такое, чтобы мы не справились? — говорит Евгения. — Здесь мы зачистим и покрасим фасад, поменяем окна, отремонтируем ворота, пристройку и восстановим деревянную резьбу. Даже от этого дом заиграет новыми красками.

Как выбирают дома?

Старых деревянных домов в Туле сотни. Но в проект попадают единицы. Как происходит отбор? Евгения объяснила:

— «Том Сойер Фест» в городе уже знают, поэтому оба дома, которые мы восстановим в этом году, выбрали по заявкам собственников.

Хозяйка дома на ул. Глеба Успенского, 7 нашла нас в прошлом году, когда мы ремонтировали дом на ул. Жуковского. Она сказала: «А давайте отремонтируем мой!» Согласились.

Собственница дома на ул. Гоголевской вышла на меня лично, она живет недалеко от меня. Отбор по заявкам ؘ– отличная идея. Потому что мы хотим делать для тех, кто всей душой любит свое жилище и хочет продолжать в нем жить.

Почему деревянные дома так дороги владельцам?

Участники проекта — не те, кто хочет повыгоднее продать участок в центре. Даже напротив, переезжать из старого дома они не согласятся ни за какие коврижки.

И мы понимаем. Оказавшись во дворе дома на ул. Глеба Успенского, 7, буквально перемещаешься в деревню к бабушке. В паре минут от двора — шум, пробки, светящиеся билборды. За забором — милый огород, деревянные лавочки и умывальник на улице. Очарование в этом определенно есть!

Валерий Старичков, житель дома на ул. Глеба Успенского, 7:

— В этом доме мы с женой живем с 2005 года, а до этого здесь жила ее бабушка, причем с самого детства! По документам дом построен в 1896 году, но на самом деле он гораздо старше. Те, кто раньше жил в этом доме, рассказывали, что сюда приезжал помещик с крестьянами, издевался над ними. Крепостное право отменили в 1861 году, а дом, получается, возвели еще до этого.

Дом нам очень дорог, мы не хотим переезжать — душа здесь. Где еще мы сможем жить так близко к центру и с огородиком? Да и вообще, здесь самое историческое место в Туле. Я в садике делал небольшую ротонду и выкопал из земли кусочек керамики XIV–XVI веков! Ценности не представляет, но найти такое очень интересно.

А однажды у соседа вышла клубничка, а когда раскрылась — на ней лежала серебряная монетка времен Александра III. Представляете?

Конечно, мы хотим сохранить этот дом, ухаживаем за ним в силу наших возможностей. Но на большой ремонт денег не собрать, тем более дом не только наш: есть еще соседи. Так что проект — наше спасение.

Сколько нужно денег? И где их берут?

Восстановление домов в рамках «Том Сойер Феста» — дело добровольное. Большую часть ремонта волонтеры делают бесплатно, но есть и технически сложные работы, их нужно оплачивать. Плюс стройматериалы, которые тоже стоят недешево.

На два дома, которые собираются отремонтировать в этом году, по предварительным подсчетам, нужно порядка 500 000 рублей. И так каждый год. Где берут деньги?

— У нас есть спонсоры, региональные и федеральные, но внушительную часть вносят обычные жители. Пожертвования приходят самые разные — от 50 до 10 000 рублей и больше. Нас многие поддерживают, поэтому 50, 100, 1000 рублей очень важны, из них и складываются большие суммы, благодаря которым мы дарим новую жизнь старым домам.

Один из тульских меценатов, помогающих проекту, — краевед Михаил Тенцер:

— Я уже лет 15 коллекционирую старые фото Тулы. Переживаю за старые дома в городе, очень страдаю, когда их сносят. Хорошо помню, как ехал по городу и увидел, как сносят один из моих любимых старых домов на ул. Фридриха Энгельса. Было так грустно! А потом оказалось, что в одной из комнат был тайник с письмами, которые купец Фортунатов писал своей жене. Мне удалось выкупить их, а потом издать книгу «Письма к жене». Слава богу, что они уцелели!

В этих домах — наша история. «Том Сойер Фест» нужен нам всем. Я надеюсь, что могу хотя бы немного повлиять на проект, воодушевить ребят. Они делают очень хорошее дело!

Как присоединиться?

Если вы хотите помочь финансово, стройматериалами или стать волонтером, это легко сделать. Вся информация о сборах есть в сообществе проекта ВКонтакте. Присоединяйтесь!