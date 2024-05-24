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7 летних веранд в центре Тулы, которые уже ждут вас на бокальчик просекко

7 летних веранд в центре Тулы, которые уже ждут вас на бокальчик просекко

Рестораны уже оккупировали улицы столиками, которые так и завлекают на ужин. Мы прошли по центру, чтобы показать вам, где можно пообедать и уютно провести вечер.

Ресторан Ten, ул. Каминского, 24-а

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У ресторана Ten веранда маленькая и стильная. Всего несколько столов, деревянные лавки и уютные светильники. 

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Из очевидных плюсов – расположение. Веранда находится во дворе Dom Noir, а значит, здесь нет большого потока людей, шума и посторонних.

Лайфхак из собственного опыта: если соберетесь посидеть на веранде днем, учитывайте, что солнце на столики почти не попадает, поэтому одевайтесь теплее.

Bottega Italiana, Тульский кремль

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Самый центр, самое сердце Тулы. Так принято говорить про место, в котором расположилась эта симпатичная веранда. Светлые шторы, плетеные кресла, украшения. Всё выглядит очень эстетично.

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Сложилось впечатление, что здесь особенно уютно будет отдыхать семьями. По крайней мере, играющих детей рядом с верандой было много.

Гастрономический паб «Мюнхгаузен», Казанская набережная

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Небольшая веранда с самым минималистичным интерьером. Деревянные столы, простенькие стулья, но вид! 

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Из украшений здесь только гирлянды, так что сильной красоты не ждите, но  для того, чтобы зайти перекусить местечко подходит вполне.

Ресторан Well Well Well, ул. Металлистов

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Well Well Well раскинул веранду прямо под открытым небом. А значит, отдыхать здесь можно только в хорошую погоду. Ну или под зонтиком. Их тут немного, но они есть.

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Просто, без изысков, но симпатично. Единственный минус, который относится, пожалуй, ко всем верандам ул. Металлистов – большой трафик. Туристов и туляков, ловящих солнечные лучи, тут целые толпы. Ощущение, как будто вы пришли со своим стульчиком на вокзал. На любителя.

Ресторан «Кулинарный цех»

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Здесь веранда уже чуть посерьезнее и как будто немного отрезана от туристов. В этом явный плюс.

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Плетеные стулья, столики, уютные пледы и цветы. Выглядит неплохо. А вечером, когда загораются огоньки наверху (их тут целая россыпь), становится еще симпатичнее.

Ресторан «Шарден», «Искра»

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Летняя веранды «Шардена» – большущая! С цветочками, мягкими стульями, сервировкой. Красиво!

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А еще у нее есть большой плюс – по бокам поднимаются стекла, поэтому веранда принимает гостей в любую погоду. Единственное – попасть в «Шарден» вечером довольно проблематично, потому что желающих слишком много.

Бар «Чайка», «Искра»

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Белоснежная веранда «Чайки» привлекает внимание всех посетителей «Искры». Симпатичные столы с украшениями, зеленые растения, которых, наверное, со временем станет больше. Выглядит свежо!

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Утром здесь можно позавтракать, днем пообедать, а вечером потусоваться. С наступлением ночи эта летняя веранда превращается в танцпол и бар на свежем воздухе. 

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 18:25 −1
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