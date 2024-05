7 летних веранд в центре Тулы, которые уже ждут вас на бокальчик просекко

Ресторан Ten, ул. Каминского, 24-а

У ресторана Ten веранда маленькая и стильная. Всего несколько столов, деревянные лавки и уютные светильники.

Из очевидных плюсов – расположение. Веранда находится во дворе Dom Noir, а значит, здесь нет большого потока людей, шума и посторонних.

Лайфхак из собственного опыта: если соберетесь посидеть на веранде днем, учитывайте, что солнце на столики почти не попадает, поэтому одевайтесь теплее.

Bottega Italiana, Тульский кремль

Самый центр, самое сердце Тулы. Так принято говорить про место, в котором расположилась эта симпатичная веранда. Светлые шторы, плетеные кресла, украшения. Всё выглядит очень эстетично.

Сложилось впечатление, что здесь особенно уютно будет отдыхать семьями. По крайней мере, играющих детей рядом с верандой было много.

Гастрономический паб «Мюнхгаузен», Казанская набережная

Небольшая веранда с самым минималистичным интерьером. Деревянные столы, простенькие стулья, но вид!

Из украшений здесь только гирлянды, так что сильной красоты не ждите, но для того, чтобы зайти перекусить местечко подходит вполне.

Ресторан Well Well Well, ул. Металлистов

Well Well Well раскинул веранду прямо под открытым небом. А значит, отдыхать здесь можно только в хорошую погоду. Ну или под зонтиком. Их тут немного, но они есть.

Просто, без изысков, но симпатично. Единственный минус, который относится, пожалуй, ко всем верандам ул. Металлистов – большой трафик. Туристов и туляков, ловящих солнечные лучи, тут целые толпы. Ощущение, как будто вы пришли со своим стульчиком на вокзал. На любителя.

Ресторан «Кулинарный цех»

Здесь веранда уже чуть посерьезнее и как будто немного отрезана от туристов. В этом явный плюс.

Плетеные стулья, столики, уютные пледы и цветы. Выглядит неплохо. А вечером, когда загораются огоньки наверху (их тут целая россыпь), становится еще симпатичнее.

Ресторан «Шарден», «Искра»

Летняя веранды «Шардена» – большущая! С цветочками, мягкими стульями, сервировкой. Красиво!

А еще у нее есть большой плюс – по бокам поднимаются стекла, поэтому веранда принимает гостей в любую погоду. Единственное – попасть в «Шарден» вечером довольно проблематично, потому что желающих слишком много.

Бар «Чайка», «Искра»

Белоснежная веранда «Чайки» привлекает внимание всех посетителей «Искры». Симпатичные столы с украшениями, зеленые растения, которых, наверное, со временем станет больше. Выглядит свежо!

Утром здесь можно позавтракать, днем пообедать, а вечером потусоваться. С наступлением ночи эта летняя веранда превращается в танцпол и бар на свежем воздухе.