Тульские байкеры открыли мотосезон: репортаж

Фоторепортаж Катерины Беловой.

В этом году официальный старт сезона состоялся неприлично поздно, но мотоциклисты говорят: мерзнуть не хотели.

Этот мотосезон действительно открылся не так, как раньше. Традиционно байкеры всех возрастов и клубов собирались в апреле на площади Ленина. И стройной колонной рычали моторами по главной городской улице.

В этом году открытие сезона припозднилось. Тульские любители двухколесного транспорта колесят по дорогам с марта, а официально сезон был открыт лишь 25 мая.

— Решили в этом году не мерзнуть и не мокнуть, — объясняет координатор мотообъединения «МОТОРОССИЯ» Илья Шанин. — Согласитесь, 25 мая больше шансов попасть на хорошую погоду, чем в начале или середине апреля.

Маршрут байкеров в этом году тоже изменился. Вместо площади Ленина — парк «Патриот», вместо колонны на проспекте — Восточка.

— Время сейчас такое, большие скопления людей в центре города ни к чему. Кроме того, в последнее время туляки очень нервничают от перекрытий движения, люди стали слишком хрупкими, чуть что, сразу переживают и жалуются. Поэтому мы решили снизить градус негатива. Кому нужно, те приедут посмотреть и в «Патриот». И праздновать будем в «Мотокультуре», подальше от города, где мы никому не мешаем.

О том, сколько в Туле байкеров, Илья говорит так:

— Кто-то байкер, кто-то мотоциклист, кто-то водитель двухколесного транспорта, — разница большая, но она — только в головах. Несколько лет назад видел статистику, что только по количеству зарегистрированных мотоциклов на душу населения Тульская область занимает в стране пятое место. И с годами это число только растет. Так что Тула — точно мотоциклетный город.

Свой личный мотосезон путешествий Илья Шанин уже давно открыл — проехал более 5000 км по Северному Кавказу вместе с супругой. И останавливаться на этом не собирается, потому что путешествовать на мотоцикле для него только в кайф.

— Лето! Будем ловить погоду, кататься и путешествовать.

И мотообъединение тоже скучать не собирается:

— В этом сезоне в Туле будет много мероприятий: несколько мотослётов, фестивалей, планируется спортивный кубок, этап кубка по мотоджимхане, мотослет путешественников «Самовар-Треффен», рок-фестиваль «Пряник» и другие. В общем, жизнь байкерская бьет ключом, сезон будет насыщенным.

Илья поблагодарил администрацию города и ГИБДД за помощь в организации открытия сезона.

Админ ТУЛЬСКОГО МОТОСЮЗА Евгений Хохлов за рулем мотоцикла с 18 лет. Для него открытие мотосезона — возможность всем встретиться после долгой зимы, пообщаться, обсудить планы на лето. Важно, что на таком мероприятии встречаются представители разных клубов, а в Туле их несколько.

— «Черный легион», Ночные волки», раньше вот были «Солдаты удачи», потом, правда, распались, да, на самом деле, не важно, из какого ты клуба, сколько тебе лет, кто ты по профессии. Главное — что мы все жизни не представляем без двухколесного транспорта.

— Какой на сегодня план?

— План — встретиться, прокатиться, посидеть культурно и отдохнуть, попить чаю, пожарить шашлычка в Мотокультуре!

Евгений на двухколесной технике — всю сознательную жизнь, сколько себя помнит. Сначала — велосипед, потом мопед, дальше — только круче. Сейчас он ездит на легендарной модели Honda Gold Wing. Есть еще один мотоцикл, мощнее, но на открытие мотосезона — только на красавце «золотом крыле».

— Когда я был подростком, в Туле, да и во всей стране, были проблемы с зарплатами. Мама тогда работала на машзаводе, платить работникам было нечем, зарплату частично отдавали продукцией. И мама взяла мне мотоцикл «Тула». Это было потрясающе! До сих пор его помню! Очень проходимый, удобный, надежный. Может, потому что первый? На самом деле, наша «Тула» ничем не уступала иностранным мотоциклам. У него стартер был, охлаждение принудительное. Даже сейчас у некоторых японских мотоциклов такой опции нет, обдувы только: стоит на месте — перегревается. А «Тула» нет, и проедет где угодно.

— Средний возраст тульского байкера? Нет такого. Есть те, кто только права получил, а есть как дядя Юра из Новомосковска. Ему под 80.

А вообще, мотокультура нисколько не угасает, наоборот, сейчас мотоцикл — это невероятно модно. Диктует жизнь: в плотном городском потоке мото удобнее, проворнее. И мотосообщества развиваются и растут. Но и старые традиции остаются. Например, плохая примета, если шлем упал.



Сергей и его старший сын Иван.

— Надо быстрее поднять и осмотреть — не поцарапался ли? — шутит еще один мотоциклист Сергей. — А вообще, в приметы кто-то верит, кто-то нет, главное — верить в себя.

Сергею 38 лет, он инженер, на двух колесах с 16 лет. Сначала без прав ездил, по деревне гонял, потом получил права — вышел в город. Первые любимые мотоциклы — советские «ИЖ Юпитер», «Днепр» — наверное, все байкеры со стажем прошли эту школу. Ничего другого не было. Сейчас с этим гораздо проще.

— Мотоцикл стал частью повседневной жизни, не только для того, чтобы кататься. В сезон на нем удобнее, чем на автомобиле, с нашим-то теперешним трафиком! Мотоцикл становится модным явлением. Я вот и сына старшего приобщаю — сегодня приехал с ним.

— Многие действительно не могут отказаться от мотоцикла, не смотря на аварии и травмы, — говорит Евгений Хохлов. — Например, вот легендарный наш мотоциклист Саша. Сколько раз падал, однажды был очень сильно травмирован, думали всё, труба, были проблемы с двигательным аппаратом. Но он молодцом, снова купил байк и снова за рулем.

Александру 37 лет, он байкер «не смотря ни на что».

— На мото я с 2003 года, езжу на спортбайке. Шесть лет назад я действительно попал в жуткий замес с тремя автомобилями на ул. Советской. Переломался весь, сломал позвоночник, долго восстанавливался. Но от мотоцикла не отказался. Купил спортбайк, вот на нем приехал!

Мерно урчащие мотоциклы заполонили все дорожки и парковки в «Патриоте». Короткий инструктаж — и колонна аккуратно выехала на Восточный обвод, развернулась и двинулась в сторону Калужского шоссе. Основные празднования пройдут на территории пространства «Мотокультура». В программе — конкурсы, концерты, силовое экстрим-шоу и полевая кухня.