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28 мая южная часть Тулы останется без воды на целый день
Фото Дмитрия Дзюбина.

28 мая южная часть Тулы останется без воды на целый день

Администрация организует раздачу воды.

28 мая с 8.00 до 24.00 будет прекращена подача холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы. Это связано с ремонтом Масловско-Песоченского водозабора. 

Воды не будет в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, а также в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе Зеленстроя, с. Маслово, д. Барыково, д. Ямны, военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово.

Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в поселке Косая Гора, Петровском квартале, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Туляков просят заранее запастись водой. 

Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. 

центральный район

10.00-20.00 — раздача воды из автомобиля на ул. Академика Павлова, 2 (рынок «Салют»).

9.00-20.00 — выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»:

  • пр. Ленина, 143,
  • пр. Ленина, 122/1,
  • ул. Циолковского, 5,
  • ул. Рязанская, 32, корп.3,
  • ул. Руднева/ул. Шевченко, 5,
  • ул. Рязанская, 34 корп.1,
  • ул. Ф. Энгельса, 137,
  • ул. 1-й Южный пр./ул. Станиславского, 9/5,
  • ул. Л. Толстого, 81,
  • ул. Н. Руднева, 53.
советский район

9.00-20.00 — выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»:

  • ул. Смидович, 2,
  • ул. Мира, 16,
  • ул. Болдина, 114-а,
  • ул. проспект Ленина, 74-а,
  • ул. Бундурина, 38,
  • проспект Ленина, 94,
  • ул. Оружейная, 2-б,
  • ул. 9 Мая, 16,
  • ул. Болдина, 107,
  • ул. Ленинградская, 19.
привокзальный район

10.00-20.00 — раздача воды из автомобиля на пр. Ленина, 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58).

9.00-20.00 — выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»:

  • ул. Кабакова, 97,
  • пос. Мясново, 18-й проезд, 85,
  • ул. Болотова/Рогова, 27/59,
  • ул. Макаренко, 15, корп.2,
  • ул. Сурикова, 16,
  • ул. Прокудина, 7/13,
  • ул. Седова, 2,
  • ул. Седова, 35,
  • ул. Генерала Маргелова, пересечение с пр. Ленина, 118,
  • ул. Генерала Маргелова, 5-а,
  • пр. Ленина, 136,
  • ул. Серебровская, 22.

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