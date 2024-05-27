28 мая южная часть Тулы останется без воды на целый день

28 мая с 8.00 до 24.00 будет прекращена подача холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы. Это связано с ремонтом Масловско-Песоченского водозабора.
Воды не будет в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, а также в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе Зеленстроя, с. Маслово, д. Барыково, д. Ямны, военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово.
Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в поселке Косая Гора, Петровском квартале, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Туляков просят заранее запастись водой.
Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.
10.00-20.00 — раздача воды из автомобиля на ул. Академика Павлова, 2 (рынок «Салют»).
9.00-20.00 — выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»:
- пр. Ленина, 143,
- пр. Ленина, 122/1,
- ул. Циолковского, 5,
- ул. Рязанская, 32, корп.3,
- ул. Руднева/ул. Шевченко, 5,
- ул. Рязанская, 34 корп.1,
- ул. Ф. Энгельса, 137,
- ул. 1-й Южный пр./ул. Станиславского, 9/5,
- ул. Л. Толстого, 81,
- ул. Н. Руднева, 53.
9.00-20.00 — выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»:
- ул. Смидович, 2,
- ул. Мира, 16,
- ул. Болдина, 114-а,
- ул. проспект Ленина, 74-а,
- ул. Бундурина, 38,
- проспект Ленина, 94,
- ул. Оружейная, 2-б,
- ул. 9 Мая, 16,
- ул. Болдина, 107,
- ул. Ленинградская, 19.
10.00-20.00 — раздача воды из автомобиля на пр. Ленина, 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58).
9.00-20.00 — выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»:
- ул. Кабакова, 97,
- пос. Мясново, 18-й проезд, 85,
- ул. Болотова/Рогова, 27/59,
- ул. Макаренко, 15, корп.2,
- ул. Сурикова, 16,
- ул. Прокудина, 7/13,
- ул. Седова, 2,
- ул. Седова, 35,
- ул. Генерала Маргелова, пересечение с пр. Ленина, 118,
- ул. Генерала Маргелова, 5-а,
- пр. Ленина, 136,
- ул. Серебровская, 22.