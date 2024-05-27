28 мая южная часть Тулы останется без воды на целый день

Фото Дмитрия Дзюбина.

28 мая с 8.00 до 24.00 будет прекращена подача холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы. Это связано с ремонтом Масловско-Песоченского водозабора.

Воды не будет в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, а также в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе Зеленстроя, с. Маслово, д. Барыково, д. Ямны, военном городке Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово.

Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в поселке Косая Гора, Петровском квартале, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Новый, д. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Туляков просят заранее запастись водой.

Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.

центральный район

10.00-20.00 — раздача воды из автомобиля на ул. Академика Павлова, 2 (рынок «Салют»).

9.00-20.00 — выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»:

пр. Ленина, 143,

пр. Ленина, 122/1,

ул. Циолковского, 5,

ул. Рязанская, 32, корп.3,

ул. Руднева/ул. Шевченко, 5,

ул. Рязанская, 34 корп.1,

ул. Ф. Энгельса, 137,

ул. 1-й Южный пр./ул. Станиславского, 9/5,

ул. Л. Толстого, 81,

ул. Н. Руднева, 53.

советский район

9.00-20.00 — выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»:

ул. Смидович, 2,

ул. Мира, 16,

ул. Болдина, 114-а,

ул. проспект Ленина, 74-а,

ул. Бундурина, 38,

проспект Ленина, 94,

ул. Оружейная, 2-б,

ул. 9 Мая, 16,

ул. Болдина, 107,

ул. Ленинградская, 19.

привокзальный район

10.00-20.00 — раздача воды из автомобиля на пр. Ленина, 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58).

9.00-20.00 — выдача питьевой воды из киосков «Губернский колодезь»: