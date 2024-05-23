Пробуждение зла
Премьера:
23.05.2024
Режиссер:
Том Аризменди, Остин Паркс Стюарт
Актеры:
Файвел Стюарт, Джейк Холли, Сараб Каму, Сэди Эргуд, Сьюзан Рено, Лаэл Рим, Коди Шелдон, Элизабет Липко
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
89 минут
Возрастные ограничения:
18+
Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в ее дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.