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Пробуждение зла

Пробуждение зла

Премьера:
23.05.2024
 
Режиссер:
Том Аризменди, Остин Паркс Стюарт
  
Актеры:
Файвел Стюарт, Джейк Холли, Сараб Каму, Сэди Эргуд, Сьюзан Рено, Лаэл Рим, Коди Шелдон, Элизабет Липко
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
89 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в ее дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.

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