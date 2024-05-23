Пробуждение зла

Премьера: 23.05.2024

Режиссер: Том Аризменди, Остин Паркс Стюарт

Актеры: Файвел Стюарт, Джейк Холли, Сараб Каму, Сэди Эргуд, Сьюзан Рено, Лаэл Рим, Коди Шелдон, Элизабет Липко

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 89 минут

Возрастные ограничения: 18+

Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в ее дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.