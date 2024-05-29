В тульском вейпшопе продавали просроченный табак для кальяна

Специалисты Роспотребнадзора в ходе мониторинговой закупки в магазине Vape House в Туле на ул. Металлургов, 94 выяснили, что торговая точка продает табак для кальяна с истекшим сроком годности (71 единица). Также выявили, что часть никотинсодержащей продукции реализовывали без передачи достоверных сведений в Государственную информационную систему мониторинга товаров (83 единицы). Это всё было изъято из оборота.

По факту выявленных нарушений в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено два дела об административных правонарушениях. Ему назначен штраф на общую сумму 3000 рублей.