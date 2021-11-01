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Вандал изуродовал стену Тульского кремля: надпись уберут после составления сметы

Вандал изуродовал стену Тульского кремля: надпись уберут после составления сметы

Работы будут проведены за счет страховой компании.

30 октября неизвестный изуродовал стену Тульского кремля, написав на ней слово «Успех». Полиция в данный момент устанавливает личность вандала.

Прошло несколько дней, а надпись до сих пор на месте. Myslo обратился за комментарием в министерство культуры Тульской области с вопросом, когда и каким образом стену будут приводить в порядок. Нам ответили так:

– Руководство ГУК ТО «Музейное объединение» подало заявление в полицию Центрального округа Тулы по факту вандализма. О случившемся уведомлены инспекция Тульской области по охране памятников и подрядная организация, имеющая лицензию на проведение реставрационных работ. Сейчас готовятся проект и смета по устранению надписи. Работы будут проведены за счет страховой компании.

 

Знаете личность вандала? Сообщите в редакцию Myslo по тел. 57-07-07, пишите в нашу группу ВКонтакте, директ в Instagram или позвоните в полицию.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:02 −1
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