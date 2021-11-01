Вандал изуродовал стену Тульского кремля: надпись уберут после составления сметы

30 октября неизвестный изуродовал стену Тульского кремля, написав на ней слово «Успех». Полиция в данный момент устанавливает личность вандала.

Прошло несколько дней, а надпись до сих пор на месте. Myslo обратился за комментарием в министерство культуры Тульской области с вопросом, когда и каким образом стену будут приводить в порядок. Нам ответили так:

– Руководство ГУК ТО «Музейное объединение» подало заявление в полицию Центрального округа Тулы по факту вандализма. О случившемся уведомлены инспекция Тульской области по охране памятников и подрядная организация, имеющая лицензию на проведение реставрационных работ. Сейчас готовятся проект и смета по устранению надписи. Работы будут проведены за счет страховой компании.

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