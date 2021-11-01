В Тульской области за двое суток возбудили 26 дел по нарушению ограничений из-за коронавируса

С начала прошлой недели Роспотребнадзор усилил контроль за тем, как в Тульской области соблюдают ограничения из-за коронавируса. По словам главы регионального Управления Александра Ломовцева, на проверенных предприятиях общественного питания число привитых сотрудников составляло от 70 до 100%. С 25 по 29 октября проконтролировали обстановку на 76 объектах различного направления и по итогам возбудили 13 дел об административных нарушениях.

С 30 октября начали проверять не только соблюдение санитарных требований, но и исполнение введенных Указом губернатора Тульской области ограничений.

За двое суток проверили 86 объектов. По результатам возбудили 26 административных дел.

На нарушениях попались объекты торговли, общепит, физкультурно-оздоровительные организации, четыре гостиницы и бассейн. Все дела переданы в суд, а по двум случаям рассматривается вопрос о приостановке деятельности.

«Нарушения, касающиеся использования QR-кодов, выявлены в двух случаях — при заселении в гостиницы «Светлана» и «Профит». Случаев осуществления фактической деятельности объектов, которые приостановлены Указом, не выявлены. Однако в Управление поступило четыре обращения граждан на несоблюдение действующих ограничений и продолжение работы теми организациями, которые не должны работать. Мы эти обращения проверяем», — сказал Александр Ломовцев.