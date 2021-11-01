В Ленинском и Богородицке к открытию готовят ковидные госпитали
Об этом стало известно на оперативном совещании в областном правительстве.
В ходе совещания с докладом выступил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков:
– В настоящий момент в госпиталях развернута 2071 койка. Лечение проходят 1778 человек. Из них 35 – это дети. 592 человека в реанимации и 119 – на ИВЛ. Мы проводим подготовку Ленинской и Богородицкой больниц – там откроются ковидные госпитали (в середине ноября и середине декабря).
Также Марков отметил, что Минобороны пришлет в регион еще 68 врачей и 70 медсестер.
– Это беспрецедентная помощь, учитывая, что в регионе уже работают 65 военных медиков, – отметил Марков.
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