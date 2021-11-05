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«Успех» на стене Тульского кремля: реставраторы приступили к удалению надписи
Фото Романа Гаврилина.

«Успех» на стене Тульского кремля: реставраторы приступили к удалению надписи

Работы продлятся несколько дней.

Сегодня, 5 ноября, реставраторы приступили к очищению стены Тульского кремля от надписи, которую нанес вандал. Работы выполняет компания «СтройПроектИнжиниринг». Об этом Myslo рассказал генеральный директор ГУК «Тульское музейное объединение» Роман Гаврилин. По его словам, именно эта организация приводила в порядок кремль к 500-летию.

Для удаления надписи ранее были составлены проект и смета. Работы согласованы с государственным органом по охране памятников.

Процесс довольно кропотливый. Главное — не навредить еще больше, поэтому реставраторы используют несколько методик для очищения стены. Ориентировочно работы завершатся 8−9 ноября. Только после этого станет известно, во сколько обошлась реставрация. Ее, кстати, проводят за счет страховой компании.

Напомним, 30 октября неизвестные изуродовали стену кремля, написав на ней слово «Успех». Полиция в данный момент устанавливает личность вандалов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:07 0
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