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Надпись «Успех» на стене тульского кремля: установлены двое подозреваемых

Надпись «Успех» на стене тульского кремля: установлены двое подозреваемых

Сейчас с молодыми людьми работает полиция.

Как стало известно Myslo, сотрудники полиции установили двух туляков, которых подозревают в том, что они причастны к акту вандализма на стене Тульского кремля. У стражей порядка есть основания полагать, что двое молодых людей могли нанести на стену надпись «Успех».
 
«Сейчас с ними ведется работа. Но на данный момент нет четкой уверенности, что это сделали именно они», — отметил источник Myslo.
 
Напомним, 30 октября неизвестные изуродовали стену кремля, написав на ней слово «Успех». Личность вандалов пока не установлена. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).
 

8 ноября реставраторы закрасили надпись, которую нанес вандал на стену Тульского кремля. Как рассказал Myslo заместитель генерального директора реставрационной компании «СтройПроектИнжиниринг» Дмитрий Губский, работы пока выполнены на 2/3.

- Мы сделали все выкрасы, но из-за влажной погоды сложно сказать, как краска поведет себя в дальнейшем. После этого мы докомпонируем цвета, чтобы всё выглядело единым фоном. Только тогда можно будет сказать, что работы закончены, — отметил Дмитрий Владимирович.

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:50 +1
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