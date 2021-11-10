Надпись «Успех» на стене тульского кремля: установлены двое подозреваемых

Как стало известно Myslo, сотрудники полиции установили двух туляков, которых подозревают в том, что они причастны к акту вандализма на стене Тульского кремля. У стражей порядка есть основания полагать, что двое молодых людей могли нанести на стену надпись «Успех».

«Сейчас с ними ведется работа. Но на данный момент нет четкой уверенности, что это сделали именно они», — отметил источник Myslo.