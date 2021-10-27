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В больницах Тульской области пациентов с COVID-19 лечат ординаторы
Фото: министерство здравоохранения Тульской области

В больницах Тульской области пациентов с COVID-19 лечат ординаторы

К работе в медучреждениях региона приступили более 500 ординаторов и студентов медицинских вузов.

По инициативе Алексея Дюмина и по решению министра обороны Сергея Шойгу с июня в Тульской области работают 30 военных медиков, еще 35 специалистов прибыли в регион два дня назад. Кроме того, к работе в медучреждениях привлечено более 220 ординаторов и 300 студентов. Более 180 из них напрямую работают с коронавирусными пациентами.

Леонид Картавенко окончил факультет «Лечебное дело» в этом году. Сейчас проходит ординатуру по общей хирургии, а до этого два года работал на скорой помощи. С недавних пор Леонид – врач инфекционного госпиталя городской больницы № 11 в пос. Петровский.

– Я знал, что будет сложно, тяжело, но надо отдать дань старшим коллегам, которые в любой трудной ситуации всегда поддерживают, дают совет, – говорит он. - Каждому лечащему врачу отведены свои палаты. Мы курируем пациентов, контролируем лабораторные показатели, назначаем и контролируем лечение.

На данный момент у Леонида 34 пациента средней степени тяжести. Врач признается, что сейчас, в связи с новой волной, поток пациентов увеличился в два раза, каждый пациент помимо основной ковидной патологии имеет хронические заболевания.

– Есть нормативные часы, которые врач должен проводить в зоне, но по факту их оказывается гораздо больше – каждому пациенту приходится уделять больше времени, чем рассчитываешь изначально. Порой мы  проводим в красной зоне по 8-10 часов, – говорит Леонид.

Большинство госпитализированных пациентов не прошли вакцинацию. Впрочем, есть их привитые, но их очень мало. Вакцинированные пациенты переносят заболевание легче, а врач может быстрее спрогнозировать течение ковида. С не привитыми всё сложнее – в первую неделю практически нереально понять, как пройдет стартовая терапия, от которой зависит очень многое.

В инфекционном госпитале городской больницы № 11 г. Тулы в пос. Петровский находится 180 пациентов в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В госпитале развернуто 33 реанимационных койки – самое большое отделение в Тульской области. Как правило, тяжёлые пациенты поступают из 11-й больницы.

Екатерина Гридина, и. о. заведующего инфекционным госпиталем городской больницы № 11 признается, что эта волна заболеваемости – самая тяжелая за всё время работы госпиталя:

– Течение болезни приобрело несколько иной характер, чем это было при открытии госпиталя. Пациентов стало больше, они переносят вирус тяжелее. Сократился инкубационный период. Не всегда возможно предсказать, как пойдет течение болезни, – говорит она. – Методические рекомендации системно обновляются, каждый раз появляется что-то новое, выявляются новые препараты, корректируются их дозы. Конечно, присутствует небольшой экспромт в лечении, потому что всех лечить по одному шаблону невозможно. Каждый пациент индивидуален, по-своему реагирует на препараты, у каждого своя патология.

По словам Екатерины Гридиной, увеличилось число молодых пациентов – во время предыдущих всплесков заболеваемости такого не было. Требуется больше персонала:

– У нас очень большой коечный фонд, соответственно, все эти рабочие места нужно обеспечивать врачами. Когда встал вопрос дефицита кадров, к нам на помощь пришли ординаторы – инициативные, смелые. Они хотят помочь, стремятся к этому, быстро учатся и очень выручают нас.

 

Автор: Полина Салькова

Сюжет: Коронавирус
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