Изображение Tomas Sova с сайта Pixabay.
Жительница Богородицка украла из магазина диски с играми
Злоумышленница засветилась на камерах видеонаблюдения.
В дежурную часть полиции в Богородицке обратился управляющий одного из сетевых магазинов электроники. Мужчина рассказал, что из торгового зала украли четыре диска с играми.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Оказалось, что хищение совершила 32-летняя неработающая и ранее судимая местная жительница.
Женщину доставили в отдел для разбирательства. В пресс-службе тульского УМВД уточнили, что она призналась в преступлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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