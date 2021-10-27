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Жительница Богородицка украла из магазина диски с играми
Изображение Tomas Sova с сайта Pixabay.

Жительница Богородицка украла из магазина диски с играми

Злоумышленница засветилась на камерах видеонаблюдения.

В дежурную часть полиции в Богородицке обратился управляющий одного из сетевых магазинов электроники. Мужчина рассказал, что из торгового зала украли четыре диска с играми.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Оказалось, что хищение совершила 32-летняя неработающая и ранее судимая местная жительница.

Женщину доставили в отдел для разбирательства. В пресс-службе тульского УМВД уточнили, что она призналась в преступлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Место
Тульская областьБогородицк
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