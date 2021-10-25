В ковидные госпитали Тульской области прибыли еще 35 военных медиков

В настоящий момент в регионе работают уже 30 военных медиков. Сегодня, 25 октября, в Тулу прибыли еще 35 специалистов. Они попадут в штат инфекционных госпиталей в Алексине, Новомосковске и Щекино.

В составе прибывшей группы военных медиков — врачи-анестезиологи, хирурги, терапевты и средний медицинский персонал.

Напомним, что военно-медицинские работники Западного военного округа впервые прибыли в регион в июне этого года по просьбе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и решению министра обороны Сергея Шойгу. На время работы все военные медики обеспечиваются проживанием и трехразовым питанием. Организована их ежедневная доставка из гостиницы в госпиталь и обратно.