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В ковидные госпитали Тульской области прибыли еще 35 военных медиков

В ковидные госпитали Тульской области прибыли еще 35 военных медиков

По инициативе Алексея Дюмина.

В настоящий момент в регионе работают уже 30 военных медиков. Сегодня, 25 октября, в Тулу прибыли еще 35 специалистов. Они попадут в штат инфекционных госпиталей в Алексине, Новомосковске и Щекино.
 
В составе прибывшей группы военных медиков — врачи-анестезиологи, хирурги, терапевты и средний медицинский персонал.
 
Напомним, что военно-медицинские работники Западного военного округа впервые прибыли в регион в июне этого года по просьбе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и решению министра обороны Сергея Шойгу. На время работы все военные медики обеспечиваются проживанием и трехразовым питанием. Организована их ежедневная доставка из гостиницы в госпиталь и обратно.
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сегодня, в 14:50 0
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