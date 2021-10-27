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«Арсенал» в серии пенальти вырвал победу у «Велеса» и вышел в 1/8 Кубка России
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Арсенал» в серии пенальти вырвал победу у «Велеса» и вышел в 1/8 Кубка России

Решающий матч в ворота москвичей забил Сергей Ткачёв.

В Домодедово, на стадионе «Авангард», прошёл матч Кубка России по футболу между местным «Велесом» и тульским «Арсеналом». На первой же минуте встречи хозяева получили «горчичник» – Александр Вульфов грубо атаковал Александру Тудорие.

На 31-й минуте туляки открыли счёт – Тудорие сделал пас вправо Суханову, Артём навесил на угол вратарской, а Эванс Кангва пробил в ближний угол – 1:0. Спустя шесть минут Суханов получил предупреждение за грубую игру. На последней минуте первого тайма жёлтую карточку схлопотал Камболов.

На 60-й минуте горчичник получил Тарасов, на 63-й – Довбня. На 75-й минуте москвичи сравняли счёт. Галоян метров пробил со штрафного в ближний угол. Шамов не успел – 1:1. За три минуты, добавленные к основному времени, ни одна из команд не смогла вырваться вперёд.

Судья назначил серию пенальти. В ней удары реализовали Луценко, Костадинов, Кингс Кангва и Ткачев. Шамов парировал удар Осипова. Серия закончилась со счётом 4:3 в пользу туляков, «Арсенал» вышел в 1/8 Кубка России.

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